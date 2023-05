Asia Argento, mai vista così contenta! Ecco cosa l'ha resa felice dopo numerose tempeste

Asia Argento si racconta: dopo tantissimo tempo ritrovato finalmente la felicità dopo diversi periodi bui affrontato durante tutti questi anni

Recentemente abbiamo visto Asia Argento in Honduras per fare una sorpresa a sua sorella Fiore che era una concorrente della nuova edizione dell’Isola dei Famosi. La possibilità di vedere però sua sorella non è bastata per la concorrente che, in seguito un piccolo incidente in cui sostiene di sentire un forte dolore al mignolo, ha chiesto nell’ultima puntata ripetutamente di poter abbandonare il gioco. La sorella è nuovamente intervenuta chiamando in diretta e cercando di convincerla a non rinunciare a questa esperienza. Non c’è stato nulla da fare, Fiore a fine puntata dichiara di voler prendere il primo aereo per Milano e tornare in Italia quanto prima.

Una scelta che forse Asia non condivide visto che, quando a partecipato a Pechino Express in compagnia di Vera Gemma, nonostante il dolore al ginocchio ha fatto di tutto per poter continuare la gara, fino a quando i medici non l’hanno costretta al ritiro forzato. Durante questo viaggio, indossava sempre un foulard che era appartenuto al suo ultimo compagno Anthony Bourdain che nel giugno del 2018 mentre si trovava in Francia per girare una serie dedicata al suo lavoro si tolse la vita.

Asia Argento finalmente racconta la sua rinascita: ecco cosa la rende particolarmente felice

La vita della figlia del regista celebre per i suoi film horror, non è stata per nulla facile, soprattutto per quanto riguarda l’amore. La sua storia più duratura è stata con Morgan, precisamente durata dal 2000 al 2007: da questo amore è nata anche la sua figlia Anna Lou. Dal 2008 al 2010 è stata sposata con il regista Michele civetta da cui è nato il suo secondo figlio Nicola. Impegnata anche con altri uomini, sicuramente quello che non possiamo non citare e lo chef che, improvvisamente deciso di togliersi la vita turbando particolarmente la donna al punto di credere di non riuscire mai più ad amare.

La scomparsa della madre, dichiara da Silvia Toffanin, ha fatto toccare il fondo alla regista che, a deciso, di smettere di toccare qualsiasi sostanza che portasse dipendenza. Finalmente però sembra arrivato per lei un periodo roseo: a renderla felice e Michele Martignoni che le ha fatto credere di essere finalmente pronta ad amare nuovamente. Una storia che sembra veramente molto seria tanto che l’attrice ha deciso di presentargli persino i suoi due figli. Sembra che l’atleta di 20 anni più giovane, abbia trovato la chiave per entrare nel cuore di Asia.

