Notte della Taranta, il Concertone dell'estate per la prima volta su Rai 1: al timone Albano

Manca poco alla messa in onda della 24° edizione della Notte della Taranta. Il Festival più più atteso dell'estate sarà trasmesso questa sera per la prima volta in seconda serata sulla Rai. L'evento dedicato alla cultura popolare salentina - tra i più belli in Europa - è organizzato e realizzato dalla Fondazione La Notte Della Taranta. Il Concertone può coinvolgere oltre centocinquantamila spettatori. Tenutosi il 28 agosto a Melpignano, in provincia di Lecce, nella spianata dell'ex Convento degli Agostiniani, andrà in onda per la prima volta su Rai 1 questa sera sabato 4 settembre alle 23:15.

Il Concertone avrà come voce narrante Albano, il cantante pugliese che aprirà con il brano in dialetto di Cellino San Marco seguito dal brano "Calinitta" interpretato dagli artisti de Il Volo. A seguire Madame che incontra Aria Caddhipulina. Giancarlo Paglialunga apre Pizzica di San Vito e riporta in scena Madame nell'inedita versione della pizzica.

"La Notte della Taranta rappresenta un ulteriore passo avanti nel confronto tra una tradizione forte, inscalfibile, che è quella della musica popolare salentina, con il mondo, con la musica italiana, colta, innovativa", ha dichiarato Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia. Tanti i protagonisti di questa serata, che riscoprono il piacere di ritornare finalmente sul palco dopo lo stop dovuto alla pandemia.

"Credo che La Notte della Taranta sia uno degli eventi musicali più importanti del nostro Paese - ha detto la cantante Madame, fresca del successo di Sanremo - A ritmo di pizzica, mescolando vari generi, tra cui pop e rock insieme alla musica popolare, cercheremo di veicolare il messaggio dell'edizione 2021 che è il valore della libertà. Spero di riuscire in questa impresa nel migliore dei modi, sono molto emozionata".

Sul palco insieme al Maestro Concertatori, anche Enrico Melozzi che, accompagnato da Madame, interpreterà i classici della tradizione musicale locale con un gruppo di circa trenta migliori musicisti del Salento. Sul palco tanta attesa per Il Volo, trio composto da Piero Barone, Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble che canta la canzone Kali Nifta in grinko-Salento e tanti altri musicisti, tra cui le voci dell'Orchestra Popolare e diversi artisti folk.

Foto Facebook: La Notte della Taranta - Pagina ufficiale (ph Fabio Serino)