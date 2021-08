Ritorno di fiamma tra Elisabetta Gregoraci: “con Flavio c’é un bene profondo”

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore hanno trascorso alcuni giorni insieme a Capri, in Sardegna e in Sicilia. Con loro anche il figlio Nathan Falco. La padrona di casa e l'imprenditore hanno sempre considerato la serenità del proprio figlio una priorità, quindi non stupisce che abbiano deciso di trascorrere le vacanze estive con la famiglia.

C'è chi, assistendo a questo quadro familiare, ha sperato in un ritorno di fiamma dopo la separazione del 2017. Sulle pagine del settimanale Oggi, le confidenze che Gregoraci e Briatore avrebbero fatto ai loro amici.

Due giorni fa Flavio Briatore ha postato su Instagram una foto che lo ritrae in barca con Elisabetta Gregoraci e Nathan Falco. La didascalia associata allo scatto recita: "Vacanze in famiglia con Elisabetta Gregoraci e Nathan Falco".

Il settimanale Oggi ha voluto indagare per capire se ci sono stati dei cambiamenti nel rapporto tra i due ex coniugi. Così Gregoraci e Briatore sono stati paparazzati a bordo di uno yacht al largo della Sardegna.

Nelle foto i due chiacchierano, scherzano, sorridono. In uno scatto, Briatore sembra accarezzare il viso dell'ospite. Su Oggi leggiamo: " Gesti di estrema fiducia. Ma anche una tentata carezza di Briatore, respinta da Elisabetta che gli blocca la mano… ". Poi Gregoraci coccola il figlio Nathan.

Il settimanale Oggi sostiene di aver raccolto le confidenze che Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore avrebbero fatto agli amici. Entrambi avrebbero fatto capire per l'ennesima volta che indubbiamente c'è un affetto che li lega.

Tuttavia, nulla che possa evolvere in un flashback: "Passiamo molto tempo insieme per amore di nostro figlio Nathan Falco. Ci amiamo un bene profondo fatto di stima, ma niente di più.