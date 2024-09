Perché le Torri Gemelle sono crollate? I motivi "strani" che praticamente nessuno ha detto

L'11 settembre 2001 segna una delle pagine più oscure della storia contemporanea. Quel giorno, due aerei colpirono le Torri Gemelle a New York, provocandone il crollo e causando la morte di migliaia di persone. Mentre le spiegazioni ufficiali si concentrano sull'impatto degli aerei e sugli incendi che ne seguirono, ci sono diversi aspetti tecnici e meno conosciuti che meritano di essere esplorati per comprendere fino in fondo perché le Torri siano crollate. In questo articolo, faremo luce su alcuni di questi aspetti poco discussi, ma fondamentali per capire la tragedia.

Cause principali del crollo: L'impatto degli aerei e gli incendi

Prima di addentrarci nelle motivazioni meno note, è essenziale capire i fattori primari che hanno portato al crollo delle Torri Gemelle.

Impatto degli aerei: Il primo aereo, un Boeing 767, colpì la Torre Nord tra il 93° e il 99° piano, recidendo 37 colonne perimetrali e 9 colonne del nucleo centrale. Il secondo aereo colpì la Torre Sud tra il 77° e l'85° piano, danneggiando 33 colonne perimetrali e 10 colonne del nucleo. Questi danni compromettevano la struttura degli edifici, ma non furono immediatamente fatali: le Torri rimasero in piedi per un certo tempo dopo l'impatto, dimostrando una straordinaria resilienza iniziale.

Incendi devastanti: Il carburante degli aerei, circa 30.000 litri ciascuno, si atomizzò al momento dell'impatto, causando incendi enormi che raggiunsero temperature fino a 1000°C. Il materiale ignifugo che proteggeva l'acciaio delle Torri si deteriorò rapidamente, esponendo le travi d'acciaio a temperature insostenibili. È noto che l'acciaio perde circa il 20% della sua capacità elastica a temperature superiori a 300°C. In questo modo, il calore indebolì progressivamente la struttura fino al collasso.

Il crollo progressivo: una caduta "libera"

Uno degli aspetti più scioccanti del crollo delle Torri Gemelle fu la rapidità con cui avvenne. Le sezioni superiori degli edifici, indebolite dagli impatti e dagli incendi, iniziarono a collassare sui piani sottostanti, che non furono in grado di sostenere il peso crescente. Questo processo fu descritto come un crollo in caduta libera: le sezioni degli edifici si mossero verso il basso con una resistenza minima, portando al collasso totale in appena 9-11 secondi.

Motivazioni e spiegazioni poco note

Finora abbiamo parlato degli aspetti ufficiali e documentati. Tuttavia, esistono delle spiegazioni tecniche meno conosciute e poco discusse, che meritano di essere approfondite per avere una visione completa della tragedia.

1. Ridondanza strutturale

Le Torri Gemelle erano state progettate con un sistema di ridondanza strutturale, che permetteva di distribuire il carico anche in caso di danni significativi. Questo è uno dei motivi per cui gli edifici non crollarono immediatamente dopo l'impatto. Tuttavia, il sistema di ridondanza non poté far fronte alla combinazione letale di danni strutturali e incendi prolungati. Questo aspetto, spesso sottovalutato, evidenzia quanto fossero avanzate le tecniche ingegneristiche applicate nelle Torri, purtroppo insufficienti di fronte alla portata della tragedia.

2. La progettazione delle scale

Uno dei problemi chiave che emerse durante e dopo il crollo delle Torri fu legato alla progettazione delle trombe delle scale. Le vie di fuga non erano sufficientemente rinforzate per resistere all'impatto e agli incendi. Questo significava che le persone intrappolate ai piani superiori avevano poche possibilità di sopravvivenza. In un normale scenario di incendio, le trombe delle scale fungono da via di fuga protetta, ma in questo caso, i danni furono troppo gravi per permettere una fuga sicura.

3. La rimozione rapida dei detriti

Un altro aspetto poco discusso, ma rilevante, è la rapida rimozione dei detriti dopo il crollo. Questa operazione alimentò numerose teorie del complotto, secondo le quali prove importanti furono rimosse deliberatamente per nascondere un'ipotetica demolizione controllata. Tuttavia, indagini indipendenti e ufficiali, come quella del National Institute of Standards and Technology (NIST), hanno dimostrato che il crollo fu causato esclusivamente dagli incendi e dai danni strutturali, senza il coinvolgimento di esplosivi.

Teorie complottiste: cosa si dice ancora oggi

Nonostante la comunità scientifica e ingegneristica abbia ampiamente dimostrato le cause del crollo delle Torri, persistono numerose teorie del complotto che offrono spiegazioni alternative e controverse. Vediamo alcune delle più popolari.

1. La demolizione controllata

Una delle teorie complottiste più diffuse sostiene che le Torri Gemelle siano state demolite mediante esplosivi collocati strategicamente all'interno degli edifici. I sostenitori di questa teoria affermano che il crollo simmetrico e la velocità con cui le torri sono cadute siano indicativi di una demolizione controllata, e non di un cedimento strutturale dovuto agli incendi. Tuttavia, gli esperti hanno smentito questa teoria, dimostrando che le dinamiche del crollo furono compatibili con il danneggiamento strutturale e il conseguente collasso progressivo.

2. Il mistero del WTC 7

Un altro punto controverso riguarda il crollo dell'edificio WTC 7, che non fu colpito da nessun aereo ma crollò alcune ore dopo gli attacchi. Alcuni teorici del complotto vedono questo evento come una prova di esplosioni controllate. Tuttavia, le indagini del NIST conclusero che il crollo fu causato da danni strutturali dovuti agli incendi, simili a quelli che portarono al crollo delle Torri Gemelle.

3. Il coinvolgimento del governo

Alcune teorie estremamente controverse suggeriscono che membri del governo degli Stati Uniti fossero a conoscenza degli attacchi e avessero scelto di non intervenire, o addirittura che avessero orchestrato gli eventi per giustificare interventi militari in Medio Oriente. Queste teorie, però, mancano di prove concrete e sono ampiamente respinte dalla comunità accademica e scientifica.

Le prove scientifiche: la spiegazione ufficiale

Nonostante le teorie complottiste, la spiegazione ufficiale del crollo delle Torri Gemelle rimane la più supportata dalle prove scientifiche. Il NIST ha condotto un'ampia indagine, basata su analisi tecniche dettagliate, che ha confermato che il crollo fu dovuto a una combinazione di fattori:

Impatto degli aerei: Il danno alle colonne perimetrali e al nucleo delle Torri fu devastante.

Il danno alle colonne perimetrali e al nucleo delle Torri fu devastante. Incendi: Le temperature elevate comprometterono ulteriormente la struttura, portando al collasso.

Le temperature elevate comprometterono ulteriormente la struttura, portando al collasso. Crollo progressivo: La perdita di supporto ai piani superiori portò a un cedimento in caduta libera.

Considerazioni finali

Il crollo delle Torri Gemelle è un evento che ha segnato profondamente il mondo intero. Sebbene esistano teorie alternative, la comunità scientifica concorda sul fatto che gli impatti degli aerei e gli incendi furono i principali responsabili della tragedia. Le motivazioni tecniche meno note, come la ridondanza strutturale e la progettazione delle scale, ci offrono uno spaccato più complesso della vicenda, dimostrando quanto fosse avanzata la progettazione delle Torri, eppure vulnerabile di fronte a un evento così catastrofico.

Le teorie complottiste, pur avendo trovato terreno fertile tra alcuni, non sono supportate da evidenze scientifiche. Le indagini ufficiali hanno dimostrato che il crollo fu il risultato di una serie di eventi concatenati, tragici e devastanti, che hanno cambiato per sempre la storia del mondo moderno.