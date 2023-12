Natalia Cattelani svela la sua ricetta segreta: la crostata a stella che conquista il Natale con un consiglio geniale

Sei alla ricerca di un dolce natalizio che lascia tutti a bocca aperta? La risposta potrebbe essere la crostata a stella di Natalia Cattelani. Questa delizia a base di pasta frolla al cioccolato e nocciole, con una crema di lamponi, panna, mascarpone e nocciole caramellate, non solo è deliziosa, ma è anche semplice da preparare.

Gli ingredienti per la crostata a stella

Per preparare la tua crostata a stella avrai bisogno di:

- 300g di farina

- 150g di burro freddo a pezzetti

- 100g di zucchero

- 1 uovo

- 1 cucchiaino di lievito

- 200g di lamponi

- 200ml di panna fresca

- 100g di mascarpone

- 50g di nocciole caramellate tritate

- Cioccolato fondente grattugiato e nocciole tritate per decorare

Preparazione della crostata a stella di Natalia Cattelani

La preparazione della crostata a stella di Natalia Cattelani è semplice. Ecco i passaggi che devi seguire:

1. Inizia preparando la pasta frolla: unisci la farina al burro freddo a pezzetti, lavora il tutto fino a ottenere un composto sabbioso. Aggiungi lo zucchero, l'uovo e il lievito e impasta fino ad ottenere un composto omogeneo. Avvolgilo nella pellicola e lascialo in frigo per almeno mezz'ora.

2. Nel frattempo, prepara la salsa di lamponi: frulla i lamponi con un cucchiaio di zucchero fino a ottenere una salsa liscia. Filtrala per eliminare i semi e mettila da parte.

3. Ora, prepara la crema: monta la panna fresca con lo zucchero fino a ottenere una consistenza ferma. Aggiungi il mascarpone e le nocciole caramellate tritate, mescola con delicatezza.

4. Prendi la pasta frolla dal frigorifero e stendila su una superficie infarinata, formando un cerchio di circa 30 cm di diametro. Taglialo a metà e sovrapponi le due metà, formando una stella.

5. Spalma la salsa di lamponi sulla base della stella e distribuisci la crema al mascarpone e nocciole sulle braccia della stella.

6. Spolvera la superficie con il cioccolato fondente grattugiato e le nocciole tritate.

7. Inforna la crostata a stella in forno preriscaldato a 180°C per circa 25-30 minuti, o fino a quando risulterà dorata.

Personalizza la tua crostata a stella

La bellezza di questa ricetta sta nella sua versatilità. Puoi personalizzare il ripieno come preferisci. Vuoi provare con delle fragole al posto dei lamponi? O magari aggiungere del cioccolato bianco alla crema? Esperimenta e trova la combinazione che fa per te.

La crostata a stella di Natalia Cattelani: un'idea originale e deliziosa

La crostata a stella di Natalia Cattelani è davvero una ricetta originale e deliziosa per il periodo natalizio. Non solo è di grande effetto, ma richiede poco lavoro, rendendola ancora più allettante, soprattutto durante le festività, quando siamo spesso impegnati con molte altre preparazioni.

Quale sarebbe il tuo ripieno preferito?

Siamo curiosi di sentire le tue idee! Quale sarebbe il tuo ripieno preferito per questa crostata a stella? Preferisci la salsa di lamponi o la crema con panna, mascarpone e nocciole caramellate?

La cucina, come diceva il celebre chef Auguste Escoffier, è l'arte più antica che l'uomo possiede. E questa ricetta di crostata a stella di Natalia Cattelani ne è la prova vivente. Un dolce natalizio che unisce la tradizione delle feste con la creatività e l'originalità della sua forma a stella. Ma non è solo l'aspetto che conta, anche il gusto è straordinario grazie alla combinazione di pasta frolla al cioccolato, crema di lamponi, panna, mascarpone e nocciole caramellate. Una vera delizia per il palato che lascerà tutti a bocca aperta durante le festività. E tu, sei pronto a mettere le mani in pasta e a stupire i tuoi ospiti con questa crostata a stella?