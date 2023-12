Scopri dove vive oggi Carlotta Mantovan: ha cambiato completamente vita

La storia di Carlotta Mantovan è toccante e rivoluzionaria. Dopo la scomparsa del suo amato marito, Fabrizio Frizzi, ha cambiato radicalmente la sua vita, trovando la serenità in una piccola comunità rurale nel nord della Francia. Scopriamo insieme il suo percorso di rinascita.

Carlotta Mantovan: un cambiamento radicale

Dopo la perdita del marito, Carlotta ha accettato l'invito a partecipare a "Ballando con le stelle", il famoso show televisivo condotto da Milly Carlucci. Questa è stata la sua prima apparizione televisiva dopo l'improvvisa scomparsa del marito.

Tuttavia, ha stupito tutti quando ha rivelato, in un'intervista con il settimanale "Oggi", di non vivere più in Italia. Infatti, ha deciso di trasferirsi in una piccola casa nel nord della Francia, immersa nella natura, dove la sua figlia Stella può godersi una vita spensierata.

La nuova vita di Carlotta

La decisione di vivere in una comunità rurale ha permesso a Carlotta di dedicarsi agli abitanti del villaggio, contribuendo alla raccolta di fondi per la scuola locale e per le necessità della comunità. Un luogo dove il pane fatto in casa è ancora condiviso e si organizzano eventi gastronomici e sportivi.

La sua priorità rimane la figlia Stella, che ha ereditato il sorriso, l'affabilità e la sensibilità del padre. Carlotta si dedica a prepararla alla vita, insegnandole l'importanza dell'apertura verso gli altri.

Il rapporto con Antonella Clerici

Tra le persone che hanno un ruolo significativo nella vita di Carlotta c'è Antonella Clerici. La conduttrice è una cara amica e una sorta di sorella maggiore per lei, sempre pronta a offrire un consiglio quando necessario.

Il futuro di Carlotta

Nonostante il suo amore con Fabrizio fosse unico e irripetibile, Carlotta non esclude la possibilità di un nuovo amore. Tuttavia, al momento, il suo cuore appartiene interamente a sua figlia Stella.

Per quanto riguarda i suoi progetti professionali, Carlotta ha espresso il desiderio di creare un programma televisivo che racconti storie di rinascita senza spettacolarizzare il dolore.

In sostanza, Carlotta Mantovan ha completamente rivoluzionato la sua vita dopo la morte del marito, trovando pace e un nuovo equilibrio in una piccola comunità rurale nel nord della Francia. La vita, dopo tutto, è un viaggio, non una destinazione, come diceva Ralph Waldo Emerson. E Carlotta sembra aver preso alla lettera questa citazione, navigando attraverso le sfide con coraggio e resilienza.