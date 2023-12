Barbara De Nigris svela la sua esclusiva ricetta di Natale: il dolce che ti farà impazzire!

È il momento di immergersi nella magia del Natale con un dolce tradizionale che andrà a conquistare il vostro palato. Pensate che il panettone sia l'unico dolce natalizio degno di nota? Allora non avete ancora assaggiato lo Stollen! E per la fortuna di tutti noi, il 8 dicembre 2023, Barbara De Nigris ha deciso di condividere la sua personale ricetta di questo delizioso dolce di Natale.

Lo Stollen non è solo un pane dolce ma è un'esplosione di sapori e profumi che renderà il vostro Natale ancora più speciale. E la buona notizia è che possiamo prepararlo in questi giorni, proprio in tempo per le festività.

La ricetta di Barbara De Nigris per lo Stollen

La ricetta proposta da Barbara De Nigris al programma "E' sempre mezzogiorno" è semplice e alla portata di tutti. Non avrete bisogno di essere pasticcieri professionisti per realizzare questo delizioso dolce.

Ecco gli ingredienti che vi serviranno:

- 500 g di farina

- 100 g di zucchero

- 200 g di burro

- 150 ml di latte

- 1 uovo

- 1 bustina di lievito per dolci

- 100 g di uvetta

- 100 g di mandorle tritate

- Scorza grattugiata di 1 limone

- Scorza grattugiata di 1 arancia

- 1 pizzico di sale

- Zucchero a velo per decorare

E la preparazione è davvero semplice:

1. Iniziate mescolando la farina con lo zucchero, il lievito e il sale in una ciotola grande.

2. Aggiungete il burro fuso, il latte e l'uovo e impastate fino a ottenere un composto omogeneo.

3. Aggiungete l'uvetta, le mandorle tritate e le scorze grattugiate di limone e arancia. Continuate ad impastare fino a incorporare tutti gli ingredienti.

4. Fate riposare l'impasto per un'ora in frigorifero.

5. Trascorso il tempo di riposo, prendete l'impasto e formate un filoncino lungo e sottile.

6. Piegate il filoncino a metà e trasferitelo su una teglia rivestita di carta da forno, dandogli la forma caratteristica dello Stollen.

7. Cuocete in forno preriscaldato a 180°C per circa 40-45 minuti, o fino a quando lo Stollen sarà dorato.

8. Lasciate raffreddare completamente prima di spolverare con zucchero a velo.

E voilà! Il vostro Stollen natalizio è pronto per essere gustato. Potete servirlo a colazione, a merenda o come dessert dopo un'abbondante cena natalizia.

Ma attenzione, perché questa ricetta potrebbe diventare il vostro nuovo vizio natalizio. Il suo profumo avvolgente e il gusto irresistibile potrebbero farvi desiderare di prepararlo tutto l'anno!

Non ci resta che augurarvi buon appetito e un Natale dolce come lo Stollen di Barbara De Nigris!

La magia dello Stollen

Lo stollen è un dolce tradizionale di Natale che rappresenta una vera e propria delizia per il palato. La ricetta di Barbara De Nigris ci permette di prepararlo in modo semplice e veloce, rendendo così ancora più speciale il periodo delle festività.

Preparare lo stollen è un modo per riempire la casa di un profumo irresistibile e creare un'atmosfera magica. L'aroma degli ingredienti, come le spezie e la frutta secca, si diffonde nell'aria e ci avvolge con un senso di calore e gioia.

La tradizione culinaria natalizia è un momento speciale in cui le famiglie si riuniscono intorno a tavole imbandite di prelibatezze. Ogni regione ha le sue ricette tradizionali, che vengono tramandate di generazione in generazione. Quale sarà il vostro dolce natalizio preferito? Fatecelo sapere nei commenti, saremo felici di leggere le vostre risposte!

La cucina è un luogo di condivisione e gioia, e Barbara De Nigris, la celebre chef italiana, ci mostra come la preparazione di un dolce tradizionale come lo Stollen possa diventare un momento di unione e festa. Ringraziamo Barbara per averci regalato questa deliziosa ricetta che renderà le nostre tavole natalizie ancora più ricche di amore e tradizione.