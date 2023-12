La storia straziante di Giulia Cecchettin: migliaia di persone si preparano per i funerali a Padova

Domani si terranno i funerali di Giulia Cecchettin, la giovane studentessa tragicamente scomparsa, e si prevede un'affluenza di migliaia di persone da ogni angolo d'Italia. Un momento collettivo di dolore per dire addio a Giulia, che ha toccato il cuore di tutti.

Domani, la Basilica di Santa Giustina a Padova accoglierà migliaia di persone per i funerali di Giulia Cecchettin, la studentessa 22enne di Vigonovo. Gino Cecchettin, il papà di Giulia, ha scelto questa chiesa proprio per le sue dimensioni, desiderando accogliere il più grande numero possibile di persone in un abbraccio simbolico a sua figlia.

Dopo gli esami autoptici, la salma di Giulia è stata restituita ai familiari. I risultati hanno confermato che la causa della sua morte sono state le coltellate inferte da Filippo Turetta, il suo ex fidanzato 21enne. Attualmente, Turetta è detenuto nel carcere di Montoro, in provincia di Verona, dove ha incontrato i suoi genitori per la prima volta da quando ha commesso l'omicidio.

"Il dolore di una giovane vita spezzata è sempre una tragedia, ma la morte per mano di chi si ama è insopportabile." Queste parole di Victor Hugo risuonano drammaticamente nell'aria mentre l'Italia si prepara a dire addio a Giulia Cecchettin.