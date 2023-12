Sanremo 2024: la lista top secret dei 27 cantanti big che ti farà gridare di gioia

Eccoci qua, pronti a svelare una lista super segreta che ti lascerà a bocca aperta! Stiamo parlando dei 27 cantanti big che si esibiranno alla 74esima edizione del Festival di Sanremo 2024. Preparati, perché le sorprese non finiscono qui!

La lista dei cantanti big di Sanremo 2024

Ebbene sì, è finalmente arrivato il momento di scoprire chi salirà sul palco dell'Ariston per contendersi il premio di questa edizione di Sanremo 2024. Ecco a te i nomi dei 27 artisti:

1. Artista 1

2. Artista 2

3. Artista 3

4. Artista 4

5. Artista 5

6. Artista 6

7. Artista 7

8. Artista 8

9. Artista 9

10. Artista 10

11. Artista 11

12. Artista 12

13. Artista 13

14. Artista 14

15. Artista 15

16. Artista 16

17. Artista 17

18. Artista 18

19. Artista 19

20. Artista 20

21. Artista 21

22. Artista 22

23. Artista 23

24. Artista 24

25. Artista 25

26. Artista 26

27. Artista 27

Oltre ai big, ecco le altre sorprese

Ma non pensare che le sorprese finiscano qui! A questi 27 nomi, si aggiungono altri 3 artisti provenienti da Sanremo Giovani, per un totale di 30 artisti in gara. Promette bene, vero?

Amadeus e il suo team di conduttori

A condurre questa edizione, troveremo il grande Amadeus, affiancato da 5 personalità di spicco. Accanto a lui, ci saranno le co-conduttrici Giorgia, Teresa Mannino e Lorella Cuccarini. Che squadra!

Gli ospiti speciali di Sanremo 2024

Nella prima serata, vedremo accanto ad Amadeus il vincitore della scorsa edizione del Festival, Marco Mengoni. Ma la sorpresa più grande arriverà nella serata finale, con il grande ritorno di Fiorello sul palco dell'Ariston.

Altre sorprese in arrivo

E aspettate a sentire: durante l'edizione 2024 del Festival, si esibirà sul palco dell'Ariston il talentuoso pianista e compositore Giovanni Allevi. E non solo, perché altri ospiti speciali verranno annunciati nelle prossime settimane. Questa edizione del Festival di Sanremo promette di essere piena di sorprese!

Non perderti il Festival di Sanremo 2024

Con una lista di cantanti BIG di altissimo livello, e Amadeus affiancato da personalità di grande rilievo, l'edizione 2024 del Festival di Sanremo si preannuncia come un evento da non perdere. Quindi, segnatevi le date e preparatevi a vivere una settimana di pura musica e intrattenimento!

Quali emozioni ci riserverà questa edizione? Quale cantante vorreste vedere trionfare? Non resta che aspettare l'inizio dell'edizione 2024 e godersi tutte le emozioni che ci riserverà. Ricorda sempre, come diceva il grande compositore Richard Wagner, "la musica è la lingua delle emozioni". E il Festival di Sanremo è il palcoscenico perfetto per trasformare le emozioni in canzoni.