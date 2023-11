Scopri tutto sulla nuova serie tv Netflix che farà impazzire tutti! Quando esce e di cosa parla Obliterated?

Preparatevi ad una scarica di adrenalina e risate con l'attesissima nuova serie di Netflix: Obliterated - Una notte da panico! Sei un appassionato di film pieni di azione come Una notte da leoni e Mission Impossible? Oppure ami le serie che combinano azione e commedia come Cobra Kai? Allora non potrai resistere a questa nuova avventura che debutterà il 30 novembre 2023!

La trama di Obliterated - Una notte da panico

Immagina un team di forze speciali che riesce a sventare un pericoloso complotto di un trafficante d'armi a Las Vegas, la famigerata "Città del peccato". Per festeggiare il successo della missione, si concedono una notte di divertimento e alcol. Ma, proprio quando tutto sembra andare per il verso giusto, ricevono una notizia scioccante: una bomba minaccia di distruggere l'intera città!

Cosa faranno i nostri eroi? Senza esitare, si lanciano in un'avventura mozzafiato per impedire la catastrofe. Tra sketch comici, scene d'azione mozzafiato e un cast di personaggi indimenticabili, Obliterated - Una notte da panico promette di non farti staccare gli occhi dallo schermo.

Il cast di Obliterated - Una notte da panico

Kimi Rutledge e Nick Zano sono solo alcuni dei nomi che comporranno il cast di questa serie. Zano interpreterà Chad, il leader della squadra, mentre Rutledge sarà l'agente della NSA Maya Lerner. Non mancheranno volti noti come Shelley Hennig, famosa per il suo ruolo in Teen Wolf, che interpreterà Ava Winters, un'agente della CIA. Insieme a loro, ci sarà Terrence Terrell nel ruolo di Trunk, un Navy SEAL.

Il cast sarà completato da Alyson Gorske, C. Thomas Howell, Eugene Kim e Paola Lázaro, rispettivamente nei panni di Lana, Haggerty, Paul Yung e Angela Gomez. Questi attori di talento daranno vita a personaggi che ti faranno divertire, emozionare e trattenere il respiro.

Obliterated - Una notte da panico sembra proprio avere tutti gli ingredienti per diventare un successo. Azione, commedia e adrenalina si fondono in una trama coinvolgente e ricca di suspense. Non perdere l'appuntamento il 30 novembre 2023 su Netflix e preparati a un'avventura esplosiva!

Obliterated - Una notte da panico: l'azione e la commedia si incontrano

Come nel celebre film di Forrest Gump del 1994, "La vita è come una scatola di cioccolatini, non sai mai quello che ti capita", così si presenta la nuova serie di Netflix, Obliterated - Una notte da panico. L'azione, la commedia e l'adrenalina si incontrano in una Las Vegas al limite del collasso, dove un team di forze speciali si trova di fronte a una missione che si trasforma in un incubo. Riusciranno a salvare Las Vegas e a completare la loro missione? Non ci resta che scoprirlo insieme, guardando gli otto episodi disponibili su Netflix dal 30 novembre 2023.