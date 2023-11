Romina Power e Al Bano in lacrime per il compleanno di Ylenia: "Aspetterò il suo miracoloso ritorno"

Immagina un amore eterno che trascende il tempo e lo spazio, un amore che non svanisce nemmeno di fronte alla perdita più dolorosa. Parliamo dell'amore tra genitori e figli, un legame che non conosce limiti. Un esempio commovente di questo amore senza fine è rappresentato da Al Bano e Romina Power che, ogni anno, ricordano la figlia scomparsa, Ylenia Carrisi, nel giorno del suo compleanno.

Un ricordo che non svanisce: Ylenia Carrisi nel cuore dei genitori

Il 5 gennaio 1994 è una data che Al Bano e Romina Power non potranno mai dimenticare. È il giorno in cui Ylenia, la loro figlia, scomparve in circostanze misteriose e non fu mai ritrovata. Il 29 novembre, il giorno in cui Ylenia avrebbe compiuto 53 anni, i genitori hanno voluto ricordarla sui social media.

Entambi hanno condiviso post dedicati a Ylenia, ricchi di parole commoventi e immagini del passato. "In questo giorno, 53 anni fa, sei arrivata tu nelle nostre vite, Ylenia. Oggi mi chiedo se sai che è il tuo compleanno. Una cosa che so è che l'amore che provo per te non cambierà mai e aspetterò per sempre il tuo ritorno", ha scritto Romina con dolcezza.

La speranza di ritrovare Ylenia

Pochi giorni prima, durante un'intervista a Verissimo, Romina aveva espresso la sensazione che Ylenia sia ancora viva, in qualche luogo. Un pensiero che è stato condiviso anche da Al Bano tramite un messaggio toccante: "Sopravvivere a un figlio è una condanna. Per me sei sempre al mio fianco, solo che i nostri percorsi ora sono fatti di pensieri. Alcuni magici, altri amari. Ci inseguiamo nelle strade misteriose dei ricordi, nelle foto, nell'avrei voluto fare e non è accaduto. Quel 5 gennaio 1994, il tuo essere è diventata una essenza. E il mio un essere Senza. Eppure sei con me. Sempre. Tanto quanto io sarò sempre con te, ora e nel momento in cui salirò quelle scale del cielo e ci riabbracceremo".

Un amore che non cambia nel tempo

Questo ricordo commovente dimostra quanto i genitori siano ancora legati al ricordo di Ylenia e quanto il loro amore per lei sia immutato nel corso degli anni. Non possiamo fare altro che sperare che Ylenia possa essere ancora viva e che un giorno possa tornare a casa. Nel frattempo, continueremo a seguire questa storia con interesse, nella speranza che si possano avere nuove informazioni sul suo destino.

Nel giorno del compleanno di Ylenia Carrisi, Al Bano e Romina Power hanno voluto ricordare la figlia scomparsa quasi 30 anni fa. Le parole dei genitori sono piene di amore e speranza, nonostante il dolore che provano per la sua assenza. È commovente vedere come il loro amore per Ylenia non sia mai cambiato nel corso degli anni. La speranza di Romina di ritrovare la figlia e la convinzione di Al Bano che lei sia ancora viva dimostrano quanto sia forte il legame tra genitori e figli. È difficile immaginare il dolore che devono provare nel vivere senza di lei, ma il loro amore e la loro determinazione nel ricordarla e cercarla sono ammirevoli. È un ricordo che va oltre il tempo e che dimostra quanto sia importante l'amore familiare. La domanda che mi sorge spontanea è: quale è il ricordo più bello che hai di un momento con i tuoi genitori?