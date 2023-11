Stasera in TV un evento eccezionale: scopri la programmazione del 23 novembre 2023!

Stai cercando dei suggerimenti per decidere cosa guardare in TV stasera? Hai bisogno di una guida che ti aiuti a navigare tra i vari programmi in onda? Sei nel posto giusto! Ecco la programmazione TV di stasera, con tutti i dettagli sui programmi più interessanti.

RAI1: Romantico e attuale

RAI1 ti offre una serata all'insegna del romanticismo e dell'attualità. A partire dalle 20:03, potrai seguire "Tempesta d'amore", seguita da "Stasera Italia" alle 20:30. La serata si concluderà con "Dritto e rovescio" con Paolo Del Debbio alle 21:25.

RAI2: Intrattenimento e sorprese

RAI2 alle 20:30 ti porta in viaggio con "S2 Ep45 - 100% Italia". Poi alle 21:35, "S8 Ep6 - Cucine da incubo" con Gordon Ramsay, e a seguire alle 22:50, "S8 Ep5 - Cucine da incubo".

RAI3: Documentari e approfondimenti

RAI3 inizia la serata alle 20:30 con "S2 Ep45 - 100% Italia", un programma che offre approfondimenti sulla cultura italiana.

RETE4: Intrattenimento e film

RETE4 ospita "S2 Ep45 - 100% Italia" alle 20:30, seguito da un film imperdibile alle 21:35, "S8 Ep6 - Cucine da incubo". La serata si chiude alle 22:50 con "S8 Ep5 - Cucine da incubo".

CANALE5: Intrattenimento e suspense

CANALE5 inizia con "S2 Ep45 - 100% Italia" alle 20:30. Alle 21:35, è il turno di "S8 Ep6 - Cucine da incubo", mentre alle 22:50, non perdere "S8 Ep5 - Cucine da incubo".

ITALIA1: Azione e avventura

ITALIA1 presenta "S2 Ep45 - 100% Italia" alle 20:30. Poi, alle 21:35 e 22:50, due episodi di "Cucine da incubo".

LA7: Approfondimenti e dibattiti

LA7 ti offre "S2 Ep45 - 100% Italia" alle 20:30. Alle 21:35 e 22:50, segui le avventure di Gordon Ramsay in "Cucine da incubo".

TV8: Divertimento e risate

TV8 presenta "S2 Ep45 - 100% Italia" alle 20:30. Segui poi "S8 Ep6 - Cucine da incubo" alle 21:35 e "S8 Ep5 - Cucine da incubo" alle 22:50.

NOVE: Comicità e avventura

NOVE alle 20:30 ti offre "S2 Ep45 - 100% Italia". A seguire alle 21:07, c'è "Parto col folle" e alle 22:54, "I Goonies".

CIELO27: Comicità e avventura

CIELO27 alle 21:07 presenta "Parto col folle" e alle 22:54, "I Goonies".

E allora, cosa aspetti? Scegli il tuo programma preferito e goditi una serata di divertimento davanti alla TV. Ricorda, la scelta del programma giusto può rendere la tua serata ancora più speciale. Quindi, quale sceglierai? Un poco di romanticismo con "Tempesta d'amore", o preferisci le notizie con "Stasera Italia", o magari un'avventura culinaria con "Cucine da incubo"? Quale che sia la tua scelta, ti auguro una buona serata televisiva!