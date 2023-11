Antonella Clerici svela il suo incredibile albero di Natale fatto con pasta sfoglia: la ricetta da provare assolutamente.

Attenzione amanti dei dolci! Antonella Clerici ha rivelato una ricetta golosa per il tuo albero di Natale, e sì, è fatta di pasta sfoglia ripiena di Nutella! Non vedrai l'ora di mettere le mani in pasta!

Antonella Clerici si è rimessa ai fornelli con una nuova e squisita ricetta per le festività. Nell'episodio di "E' sempre mezzogiorno" del 20 novembre 2023, la celebre presentatrice ha condiviso il suo metodo per realizzare un albero di Natale di pasta sfoglia farcito di Nutella.

Un Albero di Natale di Pasta Sfoglia e Nutella

Questa prelibatezza è stata portata in vita spalmando la popolare crema di nocciola sulla pasta sfoglia, dando vita a un dolce veramente singolare. Antonella Clerici ha pensato a questa ricetta soprattutto per i bambini, perché chi può davvero resistere al gusto irresistibile della Nutella?

Ma non sono solo i più piccoli a poter godere di questo albero di Natale dolce e ornamentale. Anche gli adulti ne saranno innamorati. Può essere utilizzato come centrotavola per le tue celebrazioni natalizie o persino come un regalo fai-da-te da offrire alle persone care.

Come è stato creato l'Albero di Natale

E ora, ecco come Antonella Clerici, con l'aiuto di Daniele Persegani, ha dato vita al suo alberello di pasta sfoglia ripieno di Nutella.

