Rai Fiction, il trailer di Per Elisa - Il Caso Claps svela tutto il cast: non solo Gianmarco Saurino e Giacomo Giorgio!

Rai Fiction, ecco il trailer trasmesso di Per Elisa - Il Caso Claps: svelata data d'inizio e quasi tutto il cast della serie tv

Per Elisa - Il Caso Claps è un prodotto Rai Fiction che andrà in onda a partire da martedì 24 ottobre su Rai 1 in prima serata. Trattasi di una miniserie che si concluderà il 7 novembre. La direzione è stata affidata a Marco Pontecorvo che ha scelto come protagonista uno degli attori più amati del piccolo schermo: Gianmarco Saurino (noto per essere stato in Che Dio ci aiuti e - più recentemente - in Doc - nelle tue mani e L'Estate più calda su Amazon Prime Video). Al di là del giovane attore, il cast della nuova serie tv Rai, è molto più ampio e comprende nomi particolarmente apprezzati.

Ma partiamo dal principio: la storia riprende quella del libro Blood on the altar del 2012, redatto dal giornalista inglese Tobias Jones (il quale all'epoca lo scrisse con la consulenza della famiglia Claps, protagonista dell'oscuro caso di cronaca nera). Proprio la mamma di Elisa Claps, a tal proposito, avrebbe detto agli sceneggiatori della fiction in arrivo sulla Rai: "Metteteci il cuore, perché noi in questa storia il cuore l’abbiamo perso".

Ripercorriamo brevemente la storia ambientata a Potenza. Elisa Claps il 12 settembre 1993 dopo aver salutato suo fratello Gildo, è uscita di casa per andare in chiesa come di consuetudine. Non è mai più rientrata nella propria dimora. Poi, 17 anni dopo - nel 2010 precisamente, il ritrovamento del suo corpo nel sottotetto della chiesa in cui si era recata. Collegato a questo omicidio, un'altra scomparsa: il 12 novembre 2002 l'inglese Heather Barnett, madre single di due adolescenti, è stata rinvenuta in una pozza di sangue e mutilata all'interno della propria abitazione a Bournemouth, in Gran Bretagna. Passiamo dunque a quale saranno i componenti del cast del prodotto Rai Fiction.

Rai Fiction, il cast di Per Elisa - Il Caso Claps: tutti i nomi

Oltre al già citato Gianmarco Saurino che vestirà i panni di Gildo Claps, fratello 24enne di Elisa e prima fidanzato, poi marito di Irene dal quale attende una bambina, troviamo anche la star di Mare Fuori, Giacomo Giorgio. Anche quest'ultimo sarà il fratello di Elisa, il 19enne Luciano, che dopo aver concluso il militare deciderà di entrare in polizia. Ad affiancare Saurino come sua moglie Rosa Diletta Rossi che vestirà i panni di Irene Nardiello. Il volto della protagonista è quello di Ludovica Ciaschetti. Ma ecco in base al trailer chi ci sarà ancora in Per Elisa - Il Caso Claps.

Anna Ferruzzo e Vincenzo Ferrera interpreteranno rispettivamente Filomena e Antonio Claps, i genitori di Elisa. Un ruolo cruciale sarà quello di Giulio Della Monica che presterà corpo e voce a Danilo Restivo, riconosciuto come unico responsabile dell'uccisione di Elisa Claps e Heather Barnett e per questo condannato. Padre di Danilo e direttore della Biblioteca nazionale di Potenza, il talentoso Francesco Acquaroli.

Diciassette anni alla ricerca della verità.#PerElisa - #IlCasoClaps, da martedi 24 ottobre su Rai 1. Con Gianmarco Saurino, Giacomo Giorgio.

Regia di Marco Pontecorvo. https://t.co/cxEe9D3pxh — Cinguetterai  (@Cinguetterai) October 15, 2023

Carlo De Ruggieri (nei panni del prete della chiesa, Don Marcello), Antonio Petrocelli (Don Mimi, altro sacerdote), Vincent Riotta (Phil James, poliziotto inglese alle prese con il caso di Heather Barnett), Bianca Nappi (Felicia Genovese, ovvero il pm incaricato della scomparsa di Elisa) e Beniamino Marcone (Vito Eufemia, ispettore di polizia di Potenza), concludono il cast di Per Elisa - Il Caso Claps.

