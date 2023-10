Roma, principiante alla guida scrive il cartello più sincero di sempre sul retro dell'auto: "Attenti che io..."

Essere principianti alla guida può essere un vero e proprio incubo in una città trafficata come Roma. Lo sa bene chiunque abbia affisso questo cartello (sincero ed esilarante) sul retro della propria auto

Roma, la "Città Eterna," è una delle destinazioni turistiche più iconiche al mondo, nota per la sua storia millenaria, la ricca cultura, l'arte straordinaria e la cucina deliziosa. Le attrazioni della capitale d'Italia abbracciano un arco temporale che spazia da antiche rovine romane a capolavori rinascimentali, chiese barocche, piazze maestose e quartieri pittoreschi. Esplorare il luogo è un'esperienza che offre un viaggio attraverso i secoli e un'opportunità unica di immergersi nella storia e nella bellezza dell'arte e dell'architettura italiane.

Il Colosseo è il simbolo iconico di Roma ed è un anfiteatro romano del I secolo d.C. con una capacità di oltre 50.000 spettatori. Oggi, è una delle attrazioni turistiche più visitate al mondo, testimoniando il genio architettonico dell'antichità. Non lontano da esso vi è il Foro Romano: questa vasta area archeologica ospitava anticamente i templi, i mercati e gli edifici governativi. Attualmente, i visitatori possono esplorare le rovine, immergendosi nella vita quotidiana del passato.

Il Pantheon, tempio romano, dedicato a tutti gli dèi, invece, è noto per la sua imponente cupola in cemento e il suo interno ben conservato. È considerato un capolavoro dell'architettura e offre un'esperienza straordinaria a chiunque lo visiti. Lo stesso si può dire per la Basilica di San Pietro: questo maestoso edificio situato in Città del Vaticano è uno dei più importanti luoghi di culto del mondo cattolico. La basilica ospita capolavori artistici, tra cui la celebre "Pietà" di Michelangelo, e offre la possibilità di salire sulla cupola per una vista panoramica su Roma. La Cappella Sistina, situata nei Musei Vaticani, la Fontana di Trevi e Piazza di Spagna costituiscono altre attrazioni iconiche. Eppure a volte, le bellezze più d' "impatto" della capitale, si trovano dove meno le si attende.

Roma, sull'auto spunta un cartello originale: ecco cos'ha scritto il principiante

Malgrado Roma sia una delle città più belle d'Italia ha un problema legato al traffico, come tutte le metropoli. Il fatto che ci siano non solo tantissimi abitanti, ma anche molti turisti, fa sì che si creino spesso ingorghi, soprattutto negli orari di punta. Questo potrebbe generare incidenti e rallentamenti ulteriori. Così c'è chi preferisce premunirsi e 'mettere le mani avanti', specificando di non essere un abile guidatore. Qualcuno di 'poco originale' forse avrebbe optato per una semplice P da principiante sul retro della macchina. Invece, il protagonista di questa storia ha fatto altro (oltre alla P che è comunque presente).

Nello specifico, come segnalato dalla pagina Instagram @parcheggiodastr***o, l'inesperto (o inesperta) alla guida, avrebbe ben pensato di scrivere un messaggio ancora più incisivo per coloro i quali capitano dietro di lei: "Io guido di me**a! Attenti". Il messaggio apparirebbe semplice ed efficace. Sotto al post i commenti principali indicano proprio questo: d'altro canto, certe cose meglio saperle prima che dopo, non credete?

