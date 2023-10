"Se richiamo il mio pappagallo, lui mi zittisce dicendomi così": la testimonianza della TikToker di Napoli è tutta da ridere

Una TikToker di Napoli mostra cosa le dice il suo pappagallo quando lo richiama: il video esilarante è su TikTok

I pappagalli, con la loro bellezza, intelligenza e capacità di imitazione vocale, sono tra le specie di uccelli più affascinanti e amate al mondo. Le loro abilità e il loro rapporto con gli esseri umani sono oggetto di studio, ammirazione e affetto da secoli. Una delle capacità più notevoli di questi uccelli è la loro capacità di imitazione vocale. Questi volatili sono noti per riprodurre una vasta gamma di suoni e voci, inclusi discorsi umani, melodie e suoni ambientali. Tale abilità deriva dalla struttura anatomica del loro apparato vocale, che consente loro di produrre suoni complessi.

Alcune specie, come il pappagallo grigio africano e il pappagallo amazzonico, sono particolarmente abili nell'imitare il linguaggio umano, e possono persino sviluppare una comprensione del significato delle parole e delle frasi che ripetono. La loro capacità di apprendimento e adattamento è altrettanto sorprendente. Possono essere addestrati a eseguire una vasta gamma di compiti, dalla risoluzione di enigmi alla manipolazione di oggetti. Queste abilità cognitive li rendono animali domestici popolari, e molti proprietari di pappagalli trovano gratificante insegnare loro trucchi e comandi.

Il rapporto tra i pappagalli e gli esseri umani è altamente influenzato dalla socialità di questi uccelli. Essi sono noti per il loro desiderio di interagire con le persone e di essere coinvolti nelle attività quotidiane. Questo li rende animali domestici affettuosi e fedeli, capaci di legarsi profondamente con i loro proprietari. Tuttavia, richiedono anche un impegno notevole in termini di tempo, attenzione e cura. Gli esseri umani, d'altra parte, hanno un impatto significativo sul benessere dei volatili in questione, dato che l'habitat naturale di molte specie è minacciato dalla deforestazione e dal commercio illegale. Così una TikToker di Napoli non ha sbagliato quando ha scelto proprio un pappagallo come animale da compagnia.

TikToker di Napoli testimonia: "Il mio pappagallo mi risponde così quando lo sgrido"

Insomma, i pappagalli sono straordinari non solo per le loro abilità uniche, ma anche per la relazione speciale che possono stabilire con gli esseri umani. Questi uccelli ci ispirano con la loro intelligenza, la loro vivacità e la loro capacità di comunicare con noi in modi sorprendenti. Un video, pubblicato dalla TikToker di Napoli, Sofia Mariangela (@sophiett.a), è proprio la testimonianza palese di tutto ciò. Ma cosa si vede nel filmato?

Ebbene, nella clip caricata su TikTok, la content creator ammonisce il suo pappagallo Pedro che si è appollaiato sulla parte superiore dello schermo del pc e sta tentando di mordicchiarlo con il becco. "No, Pedro, no, fai il bravo", lo avvisa Sofia. L'uccello tuttavia non vuol saperne di obbedire e anzi risponde a tono: "Chiudi il becco". E la risposta è identica anche quando la padrona lo avverte del fatto che qualora dovesse rompere il computer sarà lui a ripagarlo. Il 'battibecco' continua con piccole frasi irriverenti da parte dell'animale, fino a che quest'ultimo non arriva al clou esclamando: "Che cretino!".

