Gemma Galgani: "Ho compreso quanto tutto questo sia assurdo", in ballo il suo futuro con Maurizio

Gemma Galgani, la dama del trovo over di Uomini e Donne, pubblica sui social una storia alquanto bizzarra che potrebbe rispondere alla domanda che tutti si pongono sul suo futuro con Maurizio

Termina oggi la settimana di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 con la conduzione di Maria De Filippi. Gli ultimi giorni prima del weekend sono stati emozionanti sia per quanto concerne il trono classico che per ciò che riguarda la parte over del programma, dove la regina indiscussa resta Gemma Galgani. Oggi si parla ancora di lei che è rimasta delusa dal comportamento di Maurizio Laudicino: dopo una frequentazione durata più di 30 giorni, tra di loro ancora non sarebbe scattato un bacio. Anzi, invece di rendere esclusivo il loro rapporto, il cavaliere ha optato anche per fare altre conoscenze.

Ovviamente in puntata non si tratta solo di Gemma, ma anche di tutti gli altri tronisti e corteggiatori dal momento che i vari percorsi stanno andando a delinearsi sempre di più e meglio. Una cosa è certa: l'appuntamento di oggi tirerà le fila di quello che è accaduto ieri, ovvero un dibattito acceso tra la dama torinese e il suo (ennesimo) cavaliere. In base a ciò che si sa, la Galgani avrebbe intuito che non ci sarebbe davvero volontà di Maurizio di conoscerla nell'intimo, dati i loro incontri sempre in ambienti pubblici e non privati. Cosa fa Maria De Filippi in merito?

Gemma Galgani, il suo destino con Maurizio è scritto... nelle storie Instagram

Quanto asserito da Gemma conduce Maria De Filippi a chiedere con ancora più insistenza al cavaliere cosa provi per la dama torinese. L'uomo si sente però attaccato e difficilmente si prevede un finale felice. Pare che la Galgani non si arrenderà e proverà a domandare a Maurizio, in un gesto quasi estremo, un ultimo chiarimento a telecamere spente, magari in una cena solo tra loro due. Non si sa se alla fine lui accetterà, quello che però appare dalle storie Instagram delle scorse ore dell'amica di Ida Platano, sembra quasi un addio e potrebbe essere riferito al cavaliere.

Infatti, Gemma ha pubblicato un aggiornamento sui social con un video di una ragazza di spalle davanti a un lago e una voce che recita delle parole molto profonde: "Ho difeso le mie fragilità con tutte le forze che sentivo di avere ed ho compreso quanto sia assurdo doversi mostrare forti per essere liberi di sentirsi fragili". La Galgani riterrebbe assurdo doversi sempre far vedere forte. Che sia proprio la sua fragilità a non essere piaciuta a Maurizio e ad averlo fatto allontanare? Per il momento nessuna certezza, eppure la clip social potrebbe essere riferita - come anche no, alla sua situazione sentimentale attuale.

