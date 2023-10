Stati Uniti, spunta la foto di un banco di scuola di 60 anni fa con una scritta: l'autore (oggi anziano) la commenta così

Un museo degli Stati Uniti ha pubblicato la foto di un banco di scuola di 60 anni, con su scritti due nomi di persona. A sorpresa, l'autore dell'incisione (oggi piuttosto anziano) ha commentato quel post.

La scuola pubblica negli Stati Uniti funziona in maniera piuttosto diversa rispetto all'Italia. In primis c'entra il fatto che la nazione è multiculturale e specie in alcuni stati la popolazione bilingue (inglese e spagnola) è numerosa. Per questo motivo, molte scuole offrono programmi bilingue per non discriminare nessuno. Molto importanti sono le attività extracurriculari, dallo sport alla musica passando per altre iniziative creative, come i famosi progetti di scienza che vediamo nei film e telefilm prodotti negli States.

Proprio come in Italia, anche nelle scuole degli Stati Uniti nascono e finiscono amori tra compagni di classe. Nel lontano 1965, tra le matricole di una scuola superiore dell'Illinois c'era un ragazzo di nome Benny. Il giovane, all'epoca, scrisse su una sedia, usando un oggetto appuntito, poche ma significative parole: "Benny + Linda". Sotto c'è una data, ma in tutta onestà il primo numero non si legge in maniera perfetta. Potrebbe essere un 1 o un 12. Il secondo, invece, è chiaramente un 2. Dal momento che le date, negli Stati Uniti, si scrivono mettendo prima il mese e poi il giorno, potrebbe essere il 2 gennaio o il 2 dicembre. Ad ogni modo, la data esatta non è poi così importante.

Stati Uniti, l'incisione sul banco di scuola e la risposta dell'autore

Quasi 60 anni dopo, un museo dell'Illinois ha recuperato il banco in questione ed ha postato una foto sui propri profili social, a dimostrare che anche i nostri nonni scrivevano sui banchi. Per quanto i segni del tempo siano evidenti, la scritta si legge ancora abbastanza bene. "Benny + Linda" e la data del 1965 sono ancora incise su quel banco scolastico. Il post è stato apprezzatissimo dagli utenti dei social, come succede spesso per le foto dal sapore nostalgico. E tra tutte le persone che hanno commentato ce n'è una speciale: l'autore della scritta!

L'uomo, di nome Ben, ha commentato così il post: "Sì, sono stato io a incidere la scritta nell'auditorium nella Central High School nel mio anno di matricola prima di partire per La Salle. Linda [cognome] e io siamo ancora insieme dopo tre bellissime figlie e 50 anni di matrimonio. Ho detto ai miei amici della quarta elementare che avrei sposato Linda e il 1° agosto festeggeremo 51 anni insieme. Questa è la cosa più intelligenza che ho fatto nella mia vita: sposare questa donna, gentile e bella. Grazie per aver condiviso". Una storia bellissima che ha scaldato il cuore degli utenti e ha dimostrato per l'ennesima volta come l'amore vero esista.

LEGGI ANCHE: Coppia sposata divorzia dopo un test del DNA, ma la 'colpa' non è del risultato