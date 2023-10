Camionista trova un'auto che intralcia il suo lavoro e risolve il problema in maniera drastica

Un camionista ha pubblicato un video controverso. Si vede un'auto parcheggiata male che intralcia il suo passaggio e, non potendo fare altrimenti, il lavoratore risolve il problema in maniera drastica.

Il mestiere del camionista non è il più semplice del mondo. Essere perennemente alla guida, oltre ai rischi che ne conseguono, non permette di svolgere attività fisica regolare. Spesso, inoltre, chi fa questo lavoro non riesce nemmeno a seguire una dieta equilibrata, dal momento che trascorre settimane intere lontano da casa. Chi fa il tragitto casa - lavoro in auto realizza quanto sia stressante essere al volante anche per qualche decina di minuti al giorno. Un camionista, soprattutto se opera su tratte internazionali, trascorre gran parte del tempo in cui è sveglio al volante.

Esistono varie categorie di camionisti. Coloro che, per l'appunto, viaggiano in lungo e in largo per la penisola e talvolta arrivano oltreconfine e altri che effettuano consegne all'interno di una regione. Il cibo e le bevande che troviamo in bar, negozi, supermercati e simili arrivano così. In alcune città, sia grandi che piccole, effettuare le consegne può essere difficile. Esistono tantissime attività commerciali che non hanno un parcheggio e che - peggio ancora - sono posizionate in angoli centralissimi delle città, dove ci sono divieti di sosta e fermata ovunque. L'ideale sarebbe consegnare di primo mattino, ma è materialmente impossibile coprire tutte le consegne prima dell'orario di punta.

Camionista trova la soluzione drastica per l'incivile della sosta

L'Italia è il terzo stato europeo dopo Lussemburgo e Polonia con il numero più alto di veicoli a quattro ruote ogni 1000 abitanti. Molte città, piccole e grandi, sono sovraffollate e spesso in giro si vedono più auto che persone. Questa massiccia presenza di veicoli non aiuta certo a trovare facilmente un posto auto. I pochi stalli riservati a carico e scarico, spesso, vengono occupati da incivili, per pochi minuti o per intere giornate. Su Instagram è diventato virale il video di un camionista che nota una macchina parcheggiata in divieto e che intralcia il suo passaggio. Cosa farà mai l'uomo per risolvere il problema?

A giudicare dai commenti, farsi aiutare da un muletto per spostare un'auto parcheggiata oggettivamente malissimo è stata una scelta divisiva. Da una parte c'è chi sostiene che l'autotrasportatore abbia fatto bene e dall'altra chi dice che non si risolve l'illegalità con altra illegalità. Inoltre è probabile che la macchina abbia subito qualche danno nel processo. A difendere il gesto drastico sono in prevalenza persone che lavorano come camionisti o mestieri simili. Questi sostengono che chi giustifica l'automobilista "non ha mai lavorato un giorno in vita sua" ed espressioni generiche simili. Gli anni passano ma l'Italia, in sostanza, è sempre la stessa.

