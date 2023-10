Entrano in un negozio cinese e danno uno sguardo ai profumi 'italiani': i nomi sono esilaranti

Su TikTok è diventato virale un carosello di foto scattate in un negozio cinese. Alcune ragazze hanno dato uno sguardo al reparto dei profumi 'italiani' e hanno scoperto alcuni nomi davvero esilaranti.

Spesso utilizziamo l'espressione 'negozio cinese' per indicare un'attività commerciale gestita da persone cinesi. In molte città italiane ed europee, vendono oggetti per la casa e per la cura della persona, ma anche dispositivi elettronici e in alcuni casi perfino snack e bevande fredde. Quello che li rende appetibili è la vastissima scelta di oggetti di ogni tipo, gli orari di apertura spesso prolungati e i prezzi bassi. Chiaramente esistono anche negozi gestiti da cinesi che vendono alimentari, di cui molti di importazione proprio cinese, sia per gli amanti della cucina orientale che per chi di loro vive in Italia ed ha nostalgia di casa.

Fino a pochi anni fa, era normale leggere 'Made in China' su tantissimi prodotti di uso comune. Oggi il gigante asiatico continua ad avere un'industria sviluppatissima, ma alcune produzioni di largo consumo sono state spostate in paesi più poveri, soprattutto nel resto dell'Asia. La Cina sta sviluppando tecnologie moderne come il 5G, il riconoscimento facciale e l'Intelligenza Artificiale. Una cosa è certa: nella mente di italiani, ci sarà sempre il pregiudizio che la Cina tenda a copiare molte eccellenze del nostro paese, spesso con scarsi risultati. I luoghi comuni hanno sempre un fondamento di verità.

Nel negozio cinese spuntano i profumi 'italiani': nomi esilaranti

Un utente TikTok ha condiviso un video in cui immagina una situazione nella quale, insieme a un'amica, si reca in un negozio cinese in cerca di "cose carine". La loro attenzione viene catturata dai profumi. E non perché le bottiglie siano particolarmente belle o perché le fragranze siano irresistibili. A colpirle sono i nomi oggettivamente esilaranti sui flaconi. Il primo è forse il più divertente di tutti: 'Dolce e Gabbiani'. Segue un 'Narcisa' a caso e un altrettanto casuale 'Bella la vita', per finire con 'Alieno'.

Sono tutti esilaranti, ma a nostro avviso 'Dolce e gabbiani' vince a mani basse. Secondo posto per 'Bella la vita'. Se altri profumi hanno un font più o meno originale, 'Bella la Vita' è scritto in quello che sembra a tutti gli effetti un Times New Roman. Il grafico (a patto che ce ne sia uno) non si è impegnato moltissimo per l'etichetta di questa eau de toilette. I prezzi sono molto bassi, ma siamo sicuri che valga la pena di acquistarli? Nei commenti, a sorpresa, più di utente (in prevalenza donne visto che sono quasi tutti femminili) sostiene che i profumi in questione "non siano male". Si tratta di pareri soggettivi e ci riserviamo di non commentare ulteriormente, non avendoli mai provati. Le etichette, però, sono davvero notevoli.

