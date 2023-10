Londra, ecco com'è vivere in una chiesa trasformata in casa: gli interni sono stupendi

Direttamente da Londra, arriva il video di un'ex chiesa convertita (è proprio il caso di dirlo) in abitazione privata. Oltre al fascino del luogo di culto, c'è anche tanta bellezza, tanto spazio e comfort.

Londra è la città europea più cara in assoluto. Secondo Quartz.com, la capitale del Regno Unito, a livello globale, si trova dietro solo a Singapore (prima), Shangai (seconda) e Hong Kong (terza). Nel 2023, è risultata più cara persino di New York, Monaco e Dubai. Malgrado Brexit, dunque, la città del Big Ben continua ad attirare investimenti e persone desiderose di lavorare in un ambiente cosmopolita. Una cosa è certa: in affitto o in vendita, le case a Londra sono molto care.

Specialmente nelle zone centrali, i prezzi sono tra i più alti al mondo. Chi ha uno stipendio medio-basso deve accontentarsi di una stanza singola o perfino di un posto letto in doppia. C'è anche chi riesce a trovare un monolocale a prezzi accettabili, con un po' di fortuna o accontentandosi di zone non centralissime della città. Una cosa è certa: a Londra si può trovare davvero di tutto: dalla casa antica senza finestre all'attico con vista spettacolare sul Tamigi e il London Eye. Su TikTok un'agenzia immobiliare londinese ha mostrato una casa ottenuta da un'ex chiesa. Per gli amanti delle soluzioni abitative sui generis, un vero e proprio sogno.

Londra, la casa che è un'ex chiesa

Molti conoscono una delle tre squadre di calcio più famose di Londra, il Chelsea. Non tutti sanno che esiste anche un quartiere centrale con lo stesso nome. Proprio qui sorge la casa che un tempo era una chiesa. A renderla virale ci ha pensato un'agenzia immobiliare della capitale inglese, che la propone in vendita. Come ogni chiesa, il soffitto è piuttosto alto e, dunque, lo spazio per costituire in verticale abbonda. I soldi spesi per ottenere un'abitazione stupenda del genere si aggirano intorno alle centinaia di migliaia di euro. Non osiamo immaginare il prezzo finale, ma una cosa è certa: chi può permettersela, vivrà in una casa oggettivamente bellissima.

Dalle colonne portanti ai vetri con le immagini sacre, passando per il soffitto quasi unico nel suo genere, ci si innamora di ogni dettaglio. Lo spazio a disposizione è tantissimo è, di conseguenza, è altissimo il numero di ambienti. Anche le luci in ogni singola stanza sono state montate in maniera pressoché perfetta. Il finale è perfetto: una stupenda piscina al piano inferiore, con tanto di palestra privata. Il video ha attirato migliaia di commenti. Quasi tutti la reputano bellissima, ma c'è chi fa notare che le scale sono davvero tante e, soprattutto in vecchiaia, spostarsi diventerebbe difficile. Anche vivere solo qualche anno in un'abitazione simile sarebbe una vera e propria soddisfazione.

