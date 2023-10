Friuli-Venezia Giulia, prende una vaschetta di gelato artigianale: "Ecco lo scontrino del bar a Cividale del Friuli"

Friuli-Venezia Giulia, va al bar e compra una vaschetta di gelato artigianale: ecco quanto ha speso in quel di Cividale del Friuli

Cividale del Friuli, una pittoresca città situata nella regione del Friuli-Venezia Giulia, è famosa per la sua affascinante storia, il patrimonio culturale e le tradizioni culinarie uniche. Tra queste ultime, spiccano i dolci, che sono parte integrante della gastronomia del posto e riflettono l'arte e la passione con cui vengono preparati. Una delle delizie più famose qui è la "gubana". Si tratta di un dolce a forma di rotolo, simile a un panettone, realizzato con un impasto lievitato ricco di uva passa, noci, nocciole e mandorle. Questo dessert - associato spesso alle festività natalizie - è una vera prelibatezza, grazie all'aroma di frutta secca e alle sfumature di zucchero caramellato. La preparazione del piatto richiede cura e pazienza nella stesura dell'impasto, nell'aggiunta degli ingredienti e nella sua successiva cottura.

Un altro dolce tradizionale di Cividale del Friuli è la "putizza". Questa torta è composta da strati sottili di pasta ripieni di noci tritate, cacao, zucchero e spezie come cannella e chiodi di garofano. L'impasto viene arrotolato in una forma cilindrica e cotto al forno fino a diventare dorato e fragrante. Trattasi di un dolce molto amato in Friuli-Venezia Giulia e rappresenta un'essenza di tradizione culinaria locale. Tra le specialità non salate del posto, non si possono poi dimenticare le "paparot", che sono piccole frittelle di pasta fatta in casa, solitamente ripiene di frutta, marmellata o cioccolato. Anche in questo caso, si possono mangiare principalmente durante le festività religiose e le celebrazioni locali.

Infine, le "fave dei morti" sono dolcetti a base di mandorle, zucchero e albume d'uovo, modellati per assomigliare a piccole fave. Tali dolci sono tradizionalmente preparati per la festa dei morti e rappresentano un'importante tradizione culinaria locale. In estate, invece, non può mai mancare un buon gelato. Ma quanto costa comprarne una vaschetta a Cividale del Friuli, in Friuli-Venezia Giulia?

Friuli-Venezia Giulia, va in gelateria e mostra lo scontrino: ecco quanto ha speso per una vaschetta con sei palline di gelato

La produzione di dolci è spesso una questione di orgoglio e passione per le famiglie di Cividale del Friuli. Gli ingredienti utilizzati sono di alta qualità, e la preparazione dei dessert di cui si è ampiamente discusso, richiede tempo e dedizione. Ma invece per quanto concerne un 'semplice' gelato? Anche per esso serve passione e lavoro, in modo tale che i clienti siano soddisfatti.

La spesa per un gelato, ovviamente, dipende dal locale scelto e dal numero di gusti che solitamente si prendono, sia per quanto concerne il cono, che per quanto concerne la coppetta o - ancor più vero, la vaschetta. Una donna - di cui non sarà fatto il nome per privacy, ha pubblicato su Facebook lo scontrino proprio di una vaschetta comprata in una gelateria in Friuli-Venezia Giulia (a Cividale, appunto), il cui contenuto era composto da sei palline di gelato. La spesa, nel suo caso, è stata di 11 euro.

LEGGI ANCHE: Papà regala alla figlia una bottiglia d'acqua sporca per il compleanno, ma c'è un insegnamento importante nascosto