Tiktoker va a Disneyland e mostra lo scontrino: "Guardate quanto abbiamo speso per ingresso, cibo e souvenir"

Disneyland è il sogno di milioni di bambini nel mondo. Per i loro genitori, però, i prezzi possono essere un vero e proprio incubo. Una tiktoker ha mostrato lo scontrino con tutte le spese che una famiglia sostiene per portare i figli al parco tematico.

Chiunque abbia figli minorenni sa bene che in questa fase della vita, le spese aumentano a dismisura. Non sempre i bonus sullo stipendio riescono a coprire tutto. Quando, poi, si viaggia in tre o quattro persone, certe giornate possono essere un vero e proprio salasso economico. Lo sa bene una tiktoker molto seguita, Summer Reign Herring, che sul suo profilo ha raccontato in dettaglio quanto costa una singola giornata a Disneyland (che negli Stati Uniti si chiama Disney World) in Florida e i prezzi sono da capogiro.

Il video si apre con una provocazione vera e propria: "Siamo stati rapinati in pieno giorno". Dopo la tiktoker mostra, passaggio per passaggio, le spese che lei e il marito hanno sostenuto per permettere ai propri figli di trascorrere una giornata a Disneyland senza limiti. I biglietti di ingresso (con l'aggiunta della fila veloce) sono costati 870 dollari (830€), a cui sono stati aggiunti altri 130 dollari (120€) per delle fasce per capelli con le orecchie di Topolino. Subito dopo, la famiglia si è recata presso uno dei tanti ristoranti per fare colazione.

Disneyland, i prezzi per una giornata in famiglia

"Una colazione mediocre da Hollywood and Vine ci è costata 223 dollari", circa 212 euro per diversi cibi a buffet, di cui lei ha preso solo uova strapazzate, salsiccia e bacon. Poche ore dopo, si è passati al gelato e sono stati spesi altri 25 dollari, mentre per i popcorn 16 dollari. Un'altra spesa shock è arrivata al negozio "Galaxy's Edge", dove la famiglia ha pagato 750 dollari per tre spade 'lightsaber'. Come se non bastasse, la tiktoker ha dovuto pagarne altri 40 per la spedizione, dal momento che la famiglia abita lontano dalla Florida e in aereo le spade non sarebbero potute entrare. Ecco il video, dove vengono mostrati i vari scontrini:

Non soddisfatti, hanno pagato 27 dollari (25€) per dei milkshake e 80 (75€) per il pranzo a base di hamburger e patatine. Perché mai, dopo aver speso tutti questi soldi, rinunciare al dolce? Altri 44 dollari (circa 40 euro). Impossibile rinunciare ai leccalecca e caramelle, pagati 25 dollari (22€). Per finire in bellezza, non poteva mancare la cena da 'Planet Hollywood', venuta a costare 311 dollari (poco meno di 300€). Alla fine, la donna ha fatto sapere di aver dormito in hotel e di aver pagato 997 dollari (circa 950€) per una notte. In totale, dunque, la famiglia ha speso 3758 dollari (poco meno di 3600€). Nei commenti, non tutti hanno mostrato empatia nei suoi confronti. Molti hanno fatto notare che la donna ha sostenuto spese parecchio evitabili e che non ha programmato quasi nulla. In particolar modo per quanto riguarda il cibo, la donna avrebbe potuto organizzarsi molto meglio e risparmiare varie centinaia di euro.

