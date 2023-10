Lucca, spunta lo scontrino della trattoria: "Guardate quanto abbiamo pagato per un primo, un secondo, acqua e caffè"

Lucca, va in una trattoria in zona e pubblica lo scontrino: ecco quanto ha pagato per un primo, un secondo e le bevande

Lucca, una affascinante città medievale situata in Toscana, è famosa non solo per la sua bellezza storica e architettonica, ma anche per le sue attrazioni culinarie eccezionali. La cucina regionale è conosciuta per i suoi piatti di carne, e una delle pietanze più celebri è la "bistecca alla fiorentina". Questa enorme fetta di manzo, cotta al sangue e condita con olio d'oliva e sale marino, è una specialità eccellente. Essa proviene spesso da razze bovine locali, come la Chianina, che contribuiscono al sapore ricco, succulento e - fondamentalmente - inimitabile.

Un'altra prelibatezza della cucina toscana è il "cinghiale in umido". La carne dell'animale in questione viene marinata e cotta a fuoco lento in una salsa ricca e saporita. Il risultato è un piatto dal gusto robusto e ricco di profumi. Pure le pietanze a base di pane sono comuni a Lucca e in tutta la Toscana. La "ribollita", ad esempio, è una zuppa fatta con pane raffermo, cavolo nero, fagioli e altri ingredienti, mentre la "pappa al pomodoro" è una pappa di pane con pomodoro e basilico. Tali cibi incarnano la cucina contadina tradizionale e sono un'ottima espressione della semplicità locale.

Il territorio circostante Lucca è rinomato per la produzione di olio d'oliva extra vergine di alta qualità. Esso è spesso utilizzato nella preparazione dei piatti locali e conferisce un sapore distintivo a molte pietanze. E non mancano certo i dessert - spesso accompagnati da un bel bicchiere di Vin Santo! I "buccellati" sono biscotti a forma di anello fatti con uva passa e noci, mentre i "cinghialini" sono piccoli dolcetti a base di cioccolato, sempre con le noci, ma stavolta abbinate alle mandorle. Infine, non si possono dimenticare i vini toscani, in particolare il Chianti e il Vermentino. Ma quanto costa poter mangiare tante prelibatezze in trattoria?

In effetti, Lucca è una destinazione culinaria che celebra la tradizione e la semplicità della cucina toscana. Dai piatti di carne succulenti ai piatti a base di pane e olio d'oliva, dai dolci deliziosi ai vini di alta qualità, la città offre un'esperienza autentica. Ma quali sono i costi per accedere a cotante prelibatezze? Naturalmente non c'è un'unica risposta, dato che molto - sul prezzo finale di un ristorante - lo fanno la location e il cibo ordinato.

Per esempio, su Facebook in un gruppo dedicato alla recensione di ristoranti italiani è spuntato da parte di un utente - del quale per privacy non sarà fatto il nome, lo scontrino di una trattoria a Lucca che segna per due persone una spesa di 40,50 euro. L'ordine fatto dalla coppia è stato: un primo, un secondo, una bottiglia d'acqua e due caffè.

