Corea, "Qui le donne in discoteca pagano di più, vi spiego perché": la testimonianza di un TikToker italiano è virale

Corea, un TikToker italiano svela come in alcune discoteche del posto le donne paghino di più degli uomini: ecco a quanto ammonta il divario e perché esiste

Un TikToker italiano noto come Nikooolash (@nikooolash sul social cinese) racconta in uno dei suoi ultimi video di alcune esperienze fatte in Corea, precisamente nelle discoteche. "Perché nelle discoteche omosessuali in Corea le donne pagano di più? Il divario è veramente grande. Contate che un uomo paga il corrispettivo di circa 7 euro, invece una donna ne va a pagare tipo 40. E ci sono due motivi", così inizia il filmato del content creator che sorprende alla luce del fatto che in Italia - in certi casi, avviene addirittura il contrario. Ma quali sono le cause di questa differenza?

"Il primo motivo è quello più semplice a cui tutti noi possiamo arrivare: ovviamente parlando di discoteche gay "per soli uomini"... Generalmente i ragazzi gay con chi vanno in discoteca - questo anche in Italia?", domanda Nikooolash al proprio pubblico social, lasciando ad esso qualche secondo per pensare prima di dare la risposta: con le amiche, in genere ragazze. Pertanto continua: "Quindi considerando che ogni ragazzo gay porta una sua amica per fargli compagnia durante la serata, hanno ben pensato di sollevare i prezzi. Una semplice azione di marketing". Se questa è la prima ragione per la quale il costo di accesso alle donne in una discoteca in Corea è più alto, ve n'è anche un altro.

Corea, TikToker italiano rivela: "Le donne in discoteca spendono più soldi degli uomini e c'è anche un motivo storico dietro"

All'interno del proprio video Nikooolash prosegue la propria spiegazione sul perché le donne paghino di più nelle discoteche gay: "Il secondo motivo, invece, è un pochino più storico e me l'ha spiegato Marco, un mio amico coreano". In merito a ciò, il TikToker specifica che spera di riportare per bene ciò che il compagno gli ha spiegato e invita il pubblico social - qualora ne sappia di più a completare il suo parlare. "Marco mi ha spiegato che le prime discoteche erano nel quartiere di Gangnam. Essendo questo un quartiere molto vitale, era caratterizzato da tanto pubblico femminile, dunque i ragazzi andavano specialmente in quel quartiere per cercare di trovare "una figura femminile". Quindi le discoteche di quella zona hanno attuato una sorta di tariffa per la quale le donne entravano pagando meno e quindi gli uomini che dovevano corteggiare le donne, andavano a pagare di più", asserisce.

"Per ovviamente sovvertire a questa cosa, quando hanno aperto poi i locali gay, hanno ben pensato le discoteche di fare lo stesso 'gioco' e quindi sapendo che i ragazzi si sarebbero recati qui per passare la serata, hanno pensato di attuare la stessa strategia di marketing", conclude il content creator, facendo una riflessione conclusiva per la quale, probabilmente - non ci è mai stato - se andasse a Gangnam, potrebbe succedergli di pagare di più rispetto alle donne.

