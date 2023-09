Abruzzo, va all'agriturismo ad Atri e mostra lo scontrino: "Quanto ho speso per mangiare prodotti tipici"

Abruzzo, in due si recano in un agriturismo di Atri e pubblicano sui social lo scontrino: ecco a quanto ammonta la spesa totale

Atri, una pittoresca cittadina situata nella regione dell'Abruzzo, è un luogo che offre un'interessante combinazione di tradizioni culinarie locali e un'abbondanza di prelibatezze regionali. Una delle specialità culinarie più emblematiche qui sono gli "arrosticini." Questi spiedini di carne di pecora, di solito cucinati su braci ardenti, rappresentano un vero e proprio simbolo della zona. L'aroma affumicato e il sapore ricco della carne cotta lentamente rendono questa pietanza irresistibile. Tali spiedini sono spesso accompagnati da pane casereccio e un bicchiere di Montepulciano, un vino rosso locale di qualità.

Un altro piatto tradizionale che merita di essere provato ad Atri è la "pasta alla chitarra." Questa pasta fresca è tagliata in strisce sottili, molto simili alle corde di una chitarra, da cui prende il nome. È spesso condita con sughi ricchi a base di carne, come il sugo di agnello o il ragù abruzzese. Essa offre un'esperienza culinaria autentica che cattura l'anima della cucina abruzzese. La zona però è anche ricca di formaggi, tra cui il "pecorino abruzzese" e la "ricotta pecorina". Il primo è un formaggio di pecora stagionato con un sapore forte e deciso, spesso usato come ingrediente chiave in vari piatti regionali. La seconda è fresca e cremosa, perfetta per dolci e antipasti.

Per gli amanti del pesce, Atri offre una varietà di piatti a base di frutti di mare freschi pescati lungo la costa adriatica. Il "brodetto all'atriese" è una zuppa di pesce tipica, preparata con una selezione di pesci, calamari e crostacei cotti in un brodo ricco a base di pomodoro, aglio e prezzemolo. Questo piatto rappresenta una delizia culinaria per i palati che desiderano esplorare il lato marino dell'Abruzzo. Infine, i dolci tradizionali della città protagonista di quest'articolo sono una tappa obbligata per chiunque la visiti. I "torroni" e le "pepatelle" sono dolci tipici a base di mandorle, noci, miele e spezie, preparati secondo ricette secolari che portano con sé un'antica tradizione. Tali dessert sono spesso serviti durante le festività e sono ideali per chi ama i sapori autentici. Ma quanto costa mangiare tutte queste bontà?

Abruzzo, lo scontrino di un agriturismo ad Atri: ecco quanto si spende per un pasto completo

Insomma, Atri in Abruzzo è un luogo che offre una ricca varietà di attrazioni culinarie. La cucina tradizionale qui, caratterizzata dalla semplicità e dalla freschezza degli ingredienti, crea un'esperienza culinaria autentica e memorabile. Per quanto concerne i costi per mangiare nei locali, essi dipendono molto dalla location e dal cibo selezionato. In 'soccorso' possono venire gli scontrini.

Per esempio, in un gruppo che recensisce ristoranti, trattorie ecc, su Facebook, un utente - di cui non sarà fatto nome per privacy, ha pubblicato uno scontrino che mostra come per un pasto ad Atri in un agriturismo abbia speso 47 euro, ovvero 23,50 euro a testa. L'ordine effettuato è stato composto da: due antipasti, una chitarra con pallottine, un arrosto misto, un'insalata, acqua, mezzo litro di vino, genziana e caffè.

