Sicilia, va alla braceria a Marsala e mostra lo scontrino: "Quanto abbiamo pagato per carne grigliata, patatine fritte e birra"

Sicilia, si reca alla braceria di Marsala in coppia e pubblica lo scontrino sui social: ecco la spesa per mangiare una porzione per due di grigliata di carne, una di patatine fritte e 4 birre

Marsala, una città storica situata sulla costa occidentale della Sicilia, è una destinazione che offre una ricca esperienza culinaria. La cucina riflette le influenze storiche e geografiche della regione cui appartiene, combinando ingredienti locali freschi con sapori unici. Ecco una panoramica delle attrazioni che rendono il luogo interessante per gli amanti del cibo. In primis, questa città è famosa per il suo vino omonimo, il Marsala. Esso viene prodotto utilizzando uve locali e invecchiato in cantine storiche. I visitatori possono partecipare a degustazioni della bevanda presso le numerose cantine della zona e imparare di più sulla sua storia e produzione.

Grazie alla sua posizione costiera, Marsala offre una varietà di piatti a base di pesce fresco. Calamari, gamberi, pesce spada e tonno sono alcune delle specialità locali. I ristoranti lungo il mare sono luoghi ideali per assaporare il meglio del pesce siciliano. Inoltre, la città è celebre per il suo cous cous di pesce, un piatto che riflette l'influenza delle culture nordafricane sulla cucina sicula. Il piatto viene servito con un ricco sugo di pesce e frutti di mare, che creano una pietanza saporita e aromatica. Le panelle - crocchette di farina di ceci fritte, spesso servite in un panino - sono uno snack di strada classico nella destinazione protagonista di quest'articolo.

Gli arancini sono palle di riso ripiene e fritte, spesso farcite con ragù, mozzarella e piselli. Questi spuntini sono popolari in tutta la Sicilia e possono essere trovati anche a Marsala. Lo stesso dicasi per i dolci tipici, tra cui la cassata, un dolce ricoperto di glassa colorata e ripieno di ricotta dolce, e i cannoli, cilindri di pasta croccante ripieni di crema di ricotta. L'isola più a sud d'Italia è famosa per il suo olio d'oliva extravergine di alta qualità. E ovviamente anche a Marsala, è possibile acquistare olio d'oliva locale e apprezzare il suo sapore fresco e fruttato. Il formaggio pecorino e lo sfincione (pizza locale) concludono i piatti tipici della zona. La carne c'è, ma di solito da queste parti si vira maggiormente sul pesce. Eppure, ci si chiede, se venisse voglia di una bella grigliata di pollo, vitello e salsicce, quanto si spenderebbe?

Sicilia, in un ristorante di Marsala per mangiare carne in due si spendono...

In conclusione, Marsala è una destinazione culinaria affascinante che celebra i sapori autentici della Sicilia. La sua cucina riflette la storia e la diversità culturale della regione, offrendo un'ampia gamma di piatti deliziosi. Gli amanti del cibo trovano sicuramente una varietà di esperienze gastronomiche da esplorare durante la visita qui, anche se prediligono la carne al pesce. Ma quanto si spende per mangiarla in un locale?

Come in tutte le città, esistono posti più o meno cari. Ad ogni modo, su Facebook è apparso uno scontrino che, in una braceria di Marsala per due persone segna 37,50 euro. L'ordine effettuato è stato una braciata di carne mista per due (composta da tre varietà di salsicce, polpette di cavallo, alette di pollo, capocollo, arrosticini e due fette di carne di vitello), patatine fritte e quattro Ceres, di cui una offerta. La spesa a persona è stata, dunque, di 18,75 euro.

