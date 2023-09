Spagna, turista sparge le ceneri del fratello in una piscina: dov'è successo e com'è andata a finire

In una nota località turistica della Spagna, una turista ha svuotato un contenitore con le ceneri di suo fratello all'interno della piscina. Come prevedibile, il video ha fatto il giro del mondo: ecco gli ultimi aggiornamenti.

L'estate 2023 è praticamente finita ed è tempo di bilanci. Molte località turistiche italiane hanno fatto registrare un leggero calo di presenze rispetto al 2022, che in certi casi è diventato evidente se rapportato al periodo pre-pandemico. In un momento storico in cui l'inflazione è ai massimi da trent'anni, alcune persone hanno preferito rinunciare alle vacanze; qualcuno le ha anticipate, altri ancora hanno scelto località turistiche straniere, riuscendo a spendere di meno rispetto all'Italia. Dopo un giugno e un luglio tutto sommato positivi, il calo più forte si è registrato ad agosto, mese in cui notoriamente le strutture ricettive aumentano le pretese.

Nel 2023, c'è anche una nazione europea che ha registrato una crescita evidente rispetto al 2022: la Spagna. Solo nella prima metà del 2023, i turisti stranieri hanno toccato quota 37,5 milioni, una cifra molto vicina a quelle precedenti al Covid. Rispetto ai primi sei mesi del 2022, il numero di presenze turistiche è cresciuto del 22%. Sono aumentati i turisti britannici, così come tedeschi e francesi, ma soprattutto gli americani (ben +55% rispetto al 2022). I dati relativi all'estate 2023 sono molto parziali, ma qualche indicatore interessante c'è già. Un esempio? Solo a luglio da e per la Spagna sono partiti 223.107 voli.

Spagna, getta le ceneri del fratello in piscina

Tra i tanti turisti stranieri giunti in Spagna quest'estate, ce n'è una che più di tutti ha fatto parlare di sé. Non c'entrano le ormai abituali risse o performance clamorose al termine di una nottata alcolica. La donna in questione (che nei video che circolano attualmente appare con il volto censurato) sostiene di aver gettato nella piscina dell'Ushuaia (hotel di lusso di Ibiza) le ceneri del fratello. Non è chiaro se sia stato il suo ultimo desiderio o se l'abbia fatto perché l'uomo amava questo luogo. Nel video originale, la donna lo scriveva con grande leggerezza: "Sto solo mettendo un pizzico delle ceneri di mio fratello nella piscina dell'Ushuaia". Questo è il video che circola oggi sul web:

Stando a quanto riporta LadBible, la direzione dell'Ushuaia ha contattato la donna chiedendole di "rimuovere immediatamente il video". "Ci dispiace per la tua perdita, ma un video del genere può essere interpretato male", ha scritto il portavoce della struttura alla donna. Il video è stato ricaricato su TikTok con il volto della protagonista censurato e sta circolando ancora di più. "Le ceneri umane sono la cosa che mi preoccupa di meno in una piscina ad Ibiza" è il commento salace di un utente. Molti si chiedono come abbia fatto la donna a portare con sé un contenitore con le ceneri del fratello deceduto nella piscina di uno degli alberghi più famosi della Spagna. La folle estate 2023 si conferma tale.

