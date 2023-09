"Ho dormito nell'hotel a capsule più economico al mondo", ecco quanto ha speso il tiktoker

Gli hotel a capsule sono un'invenzione del Giappone, che rapidamente si è espansa nel resto del mondo. Un tiktoker ha dormito in quello più economico al mondo, pagato una cifra irrisoria. Ecco com'è stata la sua esperienza.

Quando si viaggia, una spesa considerevole è rappresentata dall'alloggio. Negli ultimi dieci anni, sempre più persone hanno preferito gli appartamenti alle stanze d'albergo, sia per avere maggiori spazi, sia per i costi, spesso simili o più bassi. Esiste una categoria di alloggi molto particolare: gli hotel a capsule. La capsula, come suggerisce il nome, è un blocco modulare in plastica o fibra di vetro dalle dimensioni ridotte, dove un essere umano ha solo lo spazio necessario per dormire. Le dimensioni standard di una capsula sono: circa 2 metri di lunghezza, 1,25 di altezza e 1 di larghezza.

In questi blocchi modulari c'è lo spazio sufficiente solo per stendersi e dormire; quasi sempre, l'ospite ha a disposizione anche appareccchiature elettroniche per l'intrattenimento, come un televisore o un tablet. Praticamente tutte sono dotate di prese elettriche per caricare i dispositivi elettronici portatili e di una sveglia. Il primo hotel a capsule, come spiega Wikipedia, ha aperto in Giappone, ad Osaka, nel distretto di Umeda. Fu inaugurato il 1° febbraio del 1979 e all'epoca una stanza costava 1.600 yen. Questa particolare invenzione giapponese è stata replicata in moltissimi paesi sparsi nel resto del mondo.

L'hotel a capsule più economico del mondo: la recensione

Il tiktoker australiano Aaron Casa ha trovato su Booking l'hotel a capsule più economico del mondo. Per qualche ragione, non svela né il nome, né il paese, ma guardando il video compaiono alcune scritte in giapponese, dunque con ogni probabilità è il Giappone, ma non è chiaro quale città dell'arcipelago. Il prezzo è oggettivamente bassissimo: 2 dollari australiani, dunque circa 1.20€. Questa è l'esperienza del tiktoker australiano, che a fine recensione dà un 9 alla 'struttura' (se così possiamo definirla):

"È stato stranissimo perché riuscivo a sentire la gente che si muoveva negli altri blocchi. All'interno era tutto molto interattivo e ho trascorso mezz'ora a provare tutti i bottoni". Nei secondi finali, mostra il piano superiore, dove ci sono i WC e alcune docce. L'unico difetto dell'hotel a capsule riscontrato dall'autore del video? Dal momento che il materasso era lungo circa 2 metri, non ha avuto molto spazio per muoversi. Ad ogni modo, pagare poco più di 1€ per dormire al coperto è un affare, anche se lo spazio a disposizione è poco. Si può usare il bagno, caricare il cellulare e concedersi qualche ora di sonno al modico prezzo di 1,23€ per una notte. Come facilmente prevedibile, nei commenti la parola più scritta è "claustrofobia". Decine e decine di utenti di di TikTok che soffrono della paura degli spazi stretti hanno ammesso di non poter mai trascorrere più di un minuto in una 'stanza' simile.

