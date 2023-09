Finale Ligure, turista francese vince il premio per la sosta più incivile dell'anno: "Lo ha fatto apposta?"

A Finale Ligure, in provincia di Savona, un turista francese ha vinto il premio per la sosta più incivile del 2023. L'auto è stata parcheggiata in maniera oggettivamente pessima e a qualcuno è venuto il sospetto che il conducente l'abbia fatto di proposito.

La Liguria è sicuramente la regione settentrionale preferita per quanto riguarda il turismo balneare. Per quanto anche Toscana, Veneto ed Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia abbiano spiagge degne di nota, la bellezza ligure è impareggiabile. Qui ci sono le famose Cinque Terre e grazie alle coste alte e frastagliate in alcuni tratti, i paesaggi sono mozzafiato. Una delle località preferite dai turisti italiani e stranieri è Finale Ligure; oltre ai villaggi sospesi sul mare, offre anche vari percorsi naturalistici, apprezzatissimi dagli amanti delle attività all'aria aperta.

Come gran parte dei comuni della sua regione, il turismo a Finale Ligure ha un'importanza enorme nell'economia locale. Dal 2007, il comune è 'Bandiera blu', un motivo in più per visitarla e fare un tuffo nelle sue acque cristalline. Inoltre il rione Finalborgo fa parte dell'associazione 'I borghi più belli d'Italia'. In passato era anche zona industriale: oggi l'attività secondaria è ridotta, ma resistono varie attività artigianali. Trovandosi sulla riviera di Ponente, non è lontanissima dal confine tra Italia e Francia. Non a caso, ogni anno moltissimi francesi che viaggiano in camper o in van fanno tappa in questo angolo d'Italia.

Finale Ligure, il parcheggio del turista francese è pessimo

Una premessa curiosa: a inizio agosto, sui quotidiani liguri diventò virale la foto di un'auto, scattata proprio a Finale Ligure, nella zona pedonale di Marina. A renderla unica è il fatto che la macchina, in qualche modo, si trovasse su dei gradini. Il conducente voleva parcheggiare nell'autosilos sottostante, ma si è trovato in un angolo della città non progettato per essere percorso in macchina; non avendo altra scelta, ha provato a scendere con l'auto per le scale e alla fine sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco. Poche ore fa un'altra persona non pratica del territorio ha effettuato un parcheggio che definire selvaggio sarebbe riduttivo.

Siamo certi che anche in Francia esiste il cosiddetto parcheggio a spina di pesce. Come se occupare due posti non fosse già abbastanza grave, la domanda che ci assilla è: cosa succederà se e quando qualcuno sosterà nel posto vuoto? La manovra per uscire dal van con targa francese diventerà ancora più complicata. Per quanto ne abbia occupati due, in realtà ne sono tre. Un complimento sentito al conducente francese: ha vinto il poco invidiabile premio per la sosta più selvaggia (documentata) a Finale Ligure del 2023. E il sospetto che l'abbia fatto apposta è più che fondato.

