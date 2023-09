Campania, "Oggi vi mostro come fare il bagno ad Amalfi con meno di 5 euro": parola di TikToker

Campania, in Costiera Amalfitana ci si può fare un bagno spendendo meno di 5 euro! Ecco la testimonianza virale di un TikToker

La Costiera Amalfitana è indubbiamente uno dei luoghi più belli e affascinanti dell'Italia, se non del mondo intero. Situata lungo la costa tirrenica nella regione della Campania, questa straordinaria tratta costiera è rinomata per i suoi panorami mozzafiato, i pittoreschi paesini affacciati sul mare e le spiagge incantevoli. Tuttavia, mentre la bellezza del luogo è indiscutibile, è importante riconoscere che questa destinazione può essere costosa per i viaggiatori.

La bellezza della Costiera Amalfitana è resa ancora più impressionante dalla sua geografia unica: montagne che si tuffano nel mare, strade panoramiche a strapiombo sulle scogliere e cittadine colorate che si arrampicano sulle colline. Questa bellezza mozzafiato attira visitatori da tutto il mondo, rendendo la regione una delle mete turistiche più ambite d'Italia. Tuttavia, con la sua popolarità e la domanda turistica elevata, la zona è diventata anche una delle destinazioni più costose del Paese. I prezzi degli alloggi, dei ristoranti e delle attività ricreative possono essere notevolmente più alti rispetto ad altre regioni italiane. Nonostante ciò esistono dei modi per risparmiare. Qualcuno ce lo insegna il TikToker @emidioscala conosciuto come 'La mia Vita in Costiera' sul social cinese.

"Ma chi l'ha detto che la Costiera Amalfitana è un posto solo per ricchi? Oggi vi mostro come fare un bagno ad Amalfi con meno di cinque euro. E venite appriess a me!", così si apre il video del noto TikToker @emidioscala, il cui compito social sembrerebbe quello di mostrare tutta la bellezza della Campania e, in particolare, della Costiera Amalfitana. In uno dei suoi ultimi video, l'influencer racconta, appunto, come spendere poco e godere la bellezza di questo mare del sud Italia.

"Lascio la mia auto in questo parcheggio gratuito nella frazione Bomerano di Agerola. Qua ci sta la fermata del pullman. 2,20 euro per ogni tratta. Meno di mezz'ora e sono ad Amalfi. Una volta arrivato qui c'è solo l'imbarazzo della scelta. Devo solo scegliere dove voglio andare a fare il bagno", svela il content creator mostrando paesaggi mozzafiato. "Questo è tutto spazio per spiaggia libera. Se volete l'ombrellone, lo prendete. Chiamate il ragazzo e vi viene a mettere l'ombrellone e se volete usufruire della spiaggia gratuita, questo è un pezzo di spiaggia gratuita", specifica.

Quindi conclude: "15 settembre 2023: vedete che mare, la signora che si fa il selfie, io che faccio il bagno con queste case bianche dietro. Tutta Amalfi alle mie spalle, il mare con il colore caratteristico della costiera, una bella spremuta di acqua fresca a Piazza del Duomo. Guardate là com'è bello il duomo. Prendo il pullman per Agerola e ritorno alla macchina".

