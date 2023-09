Toscana, prende antipasto, primo, contorno e vino al ristorante vicino Siena e mostra quanto ha speso: lo scontrino è surreale

Toscana, a San Quirico d'Orcia (in provincia di Siena) vanno al ristorante in quattro e pubblicano lo scontrino per aver preso quattro antipasti, due primi, due contorni e del vino: ecco quanto hanno speso

San Quirico d'Orcia è un pittoresco comune situato nella splendida regione della Toscana, famosa per le sue tradizioni culinarie uniche e autentiche. Questa affascinante località è immersa in un paesaggio mozzafiato, circondata da colline verdi e vigneti, che forniscono ingredienti di alta qualità per la sua cucina tradizionale. Le tradizioni culinarie qui sono profondamente radicate nella cultura locale e riflettono la passione dei toscani per il cibo di alta qualità e la convivialità. Uno dei piatti più celebri e amati è la ribollita, una zuppa densa e saporita preparata con pane raffermo, fagioli cannellini, cavolo nero, pomodori, e una generosa quantità di olio d'oliva extravergine. Tale piatto rappresenta la semplicità e la genuinità della cucina toscana, ed è spesso servito nelle famiglie durante i mesi più freddi.

Un altro piatto iconico della Toscana è la pappa al pomodoro, una zuppa di pomodoro densa e sostanziosa, preparata con pane raffermo, pomodori maturi, aglio, basilico e olio d'oliva. Trattasi di un cibo-omaggio alla freschezza dei prodotti locali e alla tradizione contadina. La carne è un elemento importante nella cucina toscana, e a San Quirico d'Orcia si possono gustare piatti prelibati come la fiorentina, una bistecca di manzo alla griglia, o il cinghiale in umido, preparato con carne di cinghiale cacciato nei boschi circostanti. La carne è spesso accompagnata da contorni di verdure fresche e aromatiche erbe locali.

I formaggi della Toscana sono famosi in tutto il mondo, e a San Quirico d'Orcia è possibile assaporare il pecorino, un formaggio a base di latte di pecora, in molte varianti. Il pecorino toscano è spesso servito con miele, un connubio di sapori che rappresenta l'incontro tra il dolce e il salato. Per quanto riguarda i dolci, non si può visitare la città senza assaporare i cantucci, biscotti secchi alle mandorle, spesso accompagnati da vin santo, un vino dolce tipico della regione. I cantucci sono tradizionalmente intinti in esso prima di essere gustati, creando un'esplosione di sapori. La regione è rinomata anche per il suo vino Brunello di Montalcino, un vino rosso robusto e invecchiato, che accompagna perfettamente i piatti locali. I vigneti pittoreschi che circondano il comune sono un luogo ideale per degustare questo nettare degli dei. Ma quanto costa una cena tipica in questa provincia di Siena?

Toscana, in provincia di Siena spunta uno scontrino surreale: quanto si spende per un pasto quasi completo

Insomma, le tradizioni culinarie di San Quirico d'Orcia offrono un viaggio gastronomico indimenticabile attraverso la Toscana. Questa località incantevole incarna il meglio della cucina toscana, caratterizzata dalla freschezza degli ingredienti locali, dalla passione per la tradizione e dalla convivialità che rende ogni pasto un'esperienza indimenticabile. Ma a che prezzo tutto ciò?

Ebbene, non sempre i prezzi sono elevati come si potrebbe credere. Ad esempio, c'è un ristorante a San Quirico d'Orcia, appunto, dove per in quattro sono riusciti a mangiare con soli 67 euro, spendendo cioè 16,75 euro a persona. Il pasto è stato composto da quattro antipasti (due taglieri per due), una porzione di pici all'aglione e una di pici al ragù per quanto concerne i primi, 2 porzioni di patatine, acqua e vino. Considerando che - per aver diviso le porzioni di primo e contorno, esse dovevano essere abbondanti, la spesa non è stata troppo esagerata!

