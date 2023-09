Italia, basta Ronciglione! "Esistono cinque borghi stupendi da girare a settembre": la testimonianza di due TikToker è virale

Italia, non esiste solo Ronciglione tra i borghi più belli della nostra Penisola. Eccone cinque da visitare a settembre, magari nel weekend, secondo la testimonianza di due TikToker

L'Italia è famosa per la sua bellezza e la sua ricchezza storica, e i suoi borghi più belli sono una testimonianza di questa straordinaria eredità. Ronciglione, situato nella regione del Lazio, è uno di questi borghi che cattura l'essenza del fascino italiano. Esso è noto per il suo centro storico ben conservato, con strade lastricate e antichi edifici in pietra che risalgono a diverse epoche. Uno dei suoi punti di riferimento più caratteristici è il Castello, un'imponente fortezza medievale che domina il paese. Esso, con le sue torri e le mura imponenti, offre una vista panoramica spettacolare sulla campagna circostante.

Il cuore del borgo è Piazza Vittorio Emanuele III, una piazza affascinante circondata da edifici storici e caffè all'aperto. È il luogo perfetto per godersi una pausa e ammirare l'architettura circostante. La Chiesa di Santa Maria della Provvidenza è un altro punto di interesse, con la sua facciata barocca e l'interno decorato con affreschi e opere d'arte. Questa chiesa è una testimonianza dell'importanza della fede nella vita delle comunità italiane. Ma ciò che rende Ronciglione veramente speciale è il suo ambiente naturale. Il borgo è circondato dal Lago di Vico, un lago vulcanico pittoresco immerso nel verde. Esso offre numerose opportunità per attività all'aperto, come il nuoto, la pesca e le passeggiate panoramiche.

La cucina locale di Ronciglione è un'altra attrazione. Il borgo è famoso per il suo pane tradizionale che ha una crosta croccante e un interno soffice. Inoltre, si possono gustare piatti tipici della cucina laziale, come la pasta all'amatriciana, la coda alla vaccinara e la porchetta. La città è anche famosa per il suo Carnevale, una festa tradizionale che attira visitatori da tutto il mondo e che è conosciuta per le sue maschere elaborate, i costumi colorati e le sfilate. Inoltre, ultimo ma non ultimo dettaglio, Ronciglione è il paese di Marco Mengoni, il vincitore dello scorso Festival di Sanremo. Tra le strade ci sono diverse scritte delle sue canzoni più belle. Eppure a parte questo gioiello nascosto del Lazio (dichiarato il borgo più bello d'Italia nel 2023), esistono altri posti spettacolari al centro!

Italia, i borghi più belli del centro Italia da visitare a settembre: parola di due TikToker

"Cinque borghi stupendi da girare a settembre", così esordiscono in un video i due TikToker Giroilmondoingiro (@giroilmondoingiro). Proprio loro, dunque, consigliano cinque paesi disseminati nel centro Italia che vale la pena visitare, creando un filmato con immagini davvero suggestive. Il primo borgo da vedere è "Rasiglia in Umbria, incantevole per i ruscelli che attraversano il paese". Il secondo è "Castiglion Fiorentino in Toscana, un borgo medievale immerso nella Val di Chio".

Ancora, ci sono "Pioraco nelle Marche, pittoresco perché incastonato tra pareti rocciose e corsi d'acqua e Casperia nel Lazio, dato che per i suoi vicoli si respira l'atmosfera di un paese autentico". L'ultimo borgo citato, non certo per bellezza (non sono in ordine di preferenza) è Aielli in Abruzzo "da visitare per i suoi colorati murales". E voi? Siete convinti ora che c'è altro da visitare a parte la bellissima Ronciglione?

