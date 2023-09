Sicilia, mostra lo scontrino del ristorante ad Avola: "Per un antipasto, due primi, acqua e vino si spendono..."

Sicilia, si reca in un bistrot ad Avola e mostra lo scontrino della sua spesa: ecco a quanto ammonta per un antipasto, due primi, vino e acqua

Avola, situata sulla costa orientale della Sicilia, è una città che offre una varietà di attrazioni e tradizioni culinarie affascinanti. Questa località incantevole ha molto da regalare ai visitatori in cerca di bellezze naturali e autenticità culinaria. In primis è famosa per le sue splendide spiagge di sabbia dorata e acque cristalline. Tra queste, è da segnalare la riserva naturale di Vendicari (balneabile), un paradiso per gli amanti della natura. Essa offre sentieri panoramici, lagune salmastre, e una vasta varietà di uccelli migratori. È anche possibile visitare le antiche saline.

La città di Avola ha anche un affascinante centro storico con strade strette e tortuose, piazze pittoresche e edifici storici. La Chiesa di San Nicolò di Bari è una delle principali attrazioni, con la sua architettura barocca. Invece, la Cava Grande del Cassibile, sempre in zona, è una spettacolare riserva naturale con canyon, cascate e piscine naturali: essa un luogo ideale per escursioni a piedi e per un rinfrescante bagno nelle acque cristalline. E dal punto di vista culinario? Anche in questo caso non mancano prelibatezze uniche (d'altra parte ci si trova pur sempre in Sicilia).

In particolare, Avola è famosa per essere la patria del Nero d'Avola, uno dei vitigni più importanti d'Italia. Questo vino rosso è rinomato per il suo sapore ricco e complesso. Pure la granita siciliana è un dessert tradizionale che si può gustare qui. È una bevanda ghiacciata aromatizzata, spesso servita con brioche al pistacchio, mandorla o limone. La città è nota, inoltre, per le sue mandorle di alta qualità. Questi frutti secchi sono utilizzati in molti piatti locali, come il pesto di mandorle, i dolci e il famoso "torrone di Avola". Non manca poi la tradizione della Cassata Siciliana, una vera delizia fatta di ricotta, frutta candita e una copertura di marzapane colorato. Essendo una città costiera, Avola offre anche una vasta gamma di piatti a base di pesce fresco, come la pasta con le sarde e il pesce spada alla griglia. Ma quanto costa quest'ultimo?

Sicilia, spunta uno scontrino per un pranzo ad Avola: ecco a quanto ammonta la spesa

In sintesi, Avola è una destinazione affascinante che offre un equilibrio tra bellezze naturali, cultura e tradizioni culinarie. Le sue spiagge, riserve naturali e centro storico affascinante la rendono una meta ideale per gli amanti della natura e della storia. Nel contempo, i piatti locali e i vini prelibati fanno sì che gli amanti del cibo possano gustare la vera essenza della cucina siciliana. Ma a che prezzo?

Ebbene, su Facebook è spuntato lo scontrino di un ristorante al quale hanno mangiato, in due, un antipasto (polpo) e due primi al nero di seppia. Con acqua, vino e servizio la ricevuta rilasciata mostra un prezzo di 78 euro, ovvero 39 a persona. Ecco dunque, quanto si spende ad Avola - almeno in questo locale, per avere un pasto semi-completo. Non sono stati presi il secondo con contorno e il dolce.

