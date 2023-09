Case in affitto, spunta il bagno più inospitale di sempre: "Ma come si fa ad entrarci?"

Case in affitto, il bagno dell'annuncio segnalato da una nota TikToker è inospitale all'ennesima potenza: ecco perché

Affittare una casa può essere un processo complesso e talvolta stressante, che richiede tempo, pianificazione e attenzione ai dettagli. Ci sono diverse ragioni per questo. In primis, in molte aree, soprattutto nelle città più popolari, c'è una forte domanda di abitazioni in affitto. Questo significa che ci sono tante persone che competono per le stesse proprietà, rendendo più difficile trovare una dimora disponibile che soddisfi tutte le proprie esigenze. A causa della domanda elevata, la concorrenza tra i potenziali inquilini è spesso feroce. Questo può portare a situazioni in cui diversi individui stanno cercando di ottenere lo stesso appartamento, il che può aumentare i prezzi dell'affitto o portare a scelte difficili per i locatori.

Proprio i locatori spesso hanno requisiti rigorosi per gli inquilini, come una buona storia creditizia, referenze o un reddito minimo. Se non si soddisfano tali richieste, si potrebbe essere esclusi dalla possibilità di affittare una casa. Ovviamente il processo stesso di affitto richiede la firma di contratti legali e la presentazione di documenti finanziari e personali. Questa parte burocratica può essere complicata e richiede attenzione ai dettagli per evitare errori costosi. Oltre al mensile, poi, ci possono essere spese extra come cauzioni, tasse e servizi pubblici. Tali spese possono aumentare notevolmente il costo complessivo dell'affitto.

Trovare la casa giusta richiede tempo e perseveranza. Bisogna essere disposti a cercare costantemente annunci, programmare visite, e, a volte, essere preparati a dover rinunciare a una dimora che piaceva. Si si decide di condividere un appartamento con coinquilini, ci possono essere conflitti personali o di convivenza da gestire, il che può rendere l'esperienza più complessa. Anche una volta affittata l'abitazione, si potrebbero dover affrontare problemi di manutenzione o emergenze impreviste che richiedono una rapida risoluzione. Insomma, non è semplice visionare e scegliere case in affitto, soprattutto se ci si imbatte in annunci bizzarri.

Case in affitto, TikToker testimonia: "Questo bagno è un ce*so fessura!"

La TikToker e influencer @mangiapregasbatty ha ideato un format geniale (Case da Incubo) che ironizza sulla difficoltà di prendere casa, un problema che tutti, almeno una volta nella vita, abbiamo affrontato o affronteremo. Nel caso esaminato oggi, la star del web non specifica da dove provenga l'annuncio, ma semplicemente mostra la foto di un bagno che potrebbe non essere dei più ospitali. Ecco le parole che accompagnano il video diffuso sui social.

"Qui ci troviamo di fronte a un enorme dilemma. In questo bagno che è veramente un cunicolo, questo 'ce*so-fessura', non so onestamente come chiamarlo, noi come entriamo? Entriamo in retro perché immaginiamo sempre un uomo il cui obiettivo 2023 era allenare la spalluccia, si è allenato, quindi lui non entra, entra già di profilo. Forse io entrerei in retro. Entri in retro, ti siedi, fai quello che devi fare e poi sei più comodo, come per i parcheggi", queste le parole che accompagnano il filmato.

