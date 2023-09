Abruzzo, vanno al ristorante e pubblicano lo scontrino: "Ecco quanto si spende a Martinsicuro per un pranzo completo"

Abruzzo, si recano al ristorante e mostrano lo scontrino: a Martinsicuro per un pranzo completo si spendono...

Martinsicuro è una pittoresca località situata in Abruzzo, sulla costa adriatica. Questa affascinante città offre una ricca gamma di attrazioni naturali e culturali, insieme a delizie culinarie tradizionali della regione. Il borgo marinaro è famoso per le sue splendide spiagge di sabbia dorata che si estendono per chilometri lungo la costa adriatica. Esse offrono l'opportunità perfetta per prendere il sole, fare passeggiate lungo la riva del mare e rilassarsi all'ombra. Anche il centro storico del posto è un luogo affascinante da esplorare. Con le sue stradine tortuose, piazze accoglienti e edifici storici, regala un'atmosfera autentica e tradizionale.

Martinsicuro vanta un bel lungomare che si estende per diversi chilometri. È il luogo ideale per una passeggiata serale, con negozi, caffetterie e ristoranti che si affacciano sulla spiaggia. La città è inoltre situata nelle vicinanze del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, che danno numerose opportunità per escursioni e attività all'aperto. Gli appassionati di natura possono esplorare sentieri panoramici e ammirare la flora e la fauna locali. Ma passiamo alle tradizioni culinarie più diffuse in questa zona dell'Abruzzo, a cominciare dagli arrosticini.

Gli arrosticini sono uno dei piatti più iconici dell'Abruzzo. Si tratta di spiedini di carne d'agnello grigliati e conditi con sale e olio d'oliva. Questo piatto semplice è incredibilmente gustoso e rappresenta la cucina tradizionale dell'area. La cucina abruzzese è nota anche per le sue paste deliziose, tra cui i famosi "maccheroni alla chitarra". Tali spaghetti quadrati sono serviti con salse ricche, spesso a base di carne o pomodoro. Essendo una città costiera, Martinsicuro offre una vasta gamma di frutti di mare freschi e prelibatezze come calamari, gamberi, cozze e vongole, spesso preparati con aglio, peperoncino e prezzemolo, ma non mancano anche formaggi, tra cui il pecorino, il caciocavallo e il ricotta. Il Montepulciano d'Abruzzo e il Trebbiano d'Abruzzo, vini squisiti, completano i pasti. Ma quanto si spende per mangiare tutto ciò?

In sintesi, Martinsicuro è una località affascinante che offre una combinazione di bellezze naturali, storia e cultura culinaria. La sua posizione sulla costa, le spiagge incantevoli e le tradizioni culinarie dell'Abruzzo la rendono una destinazione ideale per gli amanti del mare e della buona cucina. Esplorare il centro storico, godersi le spiagge e assaporare i piatti locali sono solo alcune delle esperienze che il posto ha da offrire. Ma qual è il costo per un pranzo completo?

Ebbene, su Facebook è spuntato uno scontrino di quattro persone che si sono recate in un ristorante a Martinsicuro spendendo in totale 98 euro per un pasto completo. Per tre menù di pesce (due antipasti, primo e secondo a testa), uno di carne, due bottiglie d'acqua, una di vino, un amaro, un caffè e una bevanda gassata il prezzo mostrato dallo scontrino sembrerebbe conveniente dato che si attesta sui 24,50 euro per ognuno dei clienti che si sono serviti qui.

