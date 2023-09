San Benedetto del Tronto, vanno al ristorante e pubblicano lo scontrino: "Ecco quanto si spende per un pranzo di pesce"

San Benedetto del Tronto, una coppia va a ristorante e pubblica lo scontrino: ecco a quanto ammonta la spesa per un pranzo di pesce

San Benedetto del Tronto è una pittoresca località costiera situata lungo la costa adriatica dell'Italia, nella regione delle Marche. Oltre alle belle spiagge e alle attrazioni turistiche, questa città è anche famosa per la sua ricca tradizione culinaria, che riflette le radici marittime e agricole della zona. Qui si può fare un'esperienza gastronomica autentica e memorabile. Uno dei piatti più emblematici del posto è il "Brodetto alla Sambenedettese". Si tratta di una zuppa di pesce ricca e saporita preparata con una varietà di pesci freschi provenienti direttamente dall'Adriatico. Il cibo è cucinato con pomodori freschi, aglio, prezzemolo e vino bianco, il che gli conferisce un sapore unico e delizioso. Questa ricetta è una vera delizia per gli amanti del pesce e rappresenta una tappa culinaria imprescindibile.

Un'altra specialità da provare sono le "Olive all'Ascolana", un antipasto popolare nelle Marche. Si tratta di olive ripiene di carne di manzo o maiale, impanate e fritte fino a diventare croccanti. Tale pietanza è irresistibile e rappresenta una perfetta introduzione alla cucina locale. Nella zona esiste anche una certa varietà di piatti a base di pasta fresca, come i "Vincisgrassi", una specie di lasagna marchigiana arricchita con strati di carne, besciamella e formaggio. Si tratta di una vera delizia per il palato e riflette la tradizione più 'casalinga' della regione.

Per i dolci, non si può lasciare San Benedetto del Tronto senza assaporare il "Fritto di Natale", una deliziosa frittella dolce tipica del periodo natalizio spolverata con lo zucchero a velo. Naturalmente, durante il proprio soggiorno in zona, non si può dimenticate di accompagnare i propri pasti con un buon vino delle Marche, come il Verdicchio o il Rosso Conero, per completare l'esperienza culinaria. Ma torniamo un attimo all'inizio di quest'articolo e al cibo principe di questa parte delle Marche - il pesce. Quanto si spende per mangiarlo qui?

San Benedetto del Tronto, ecco quanto si spende per una cena a base di pesce: spunta lo scontrino

Le attrazioni culinarie di San Benedetto del Tronto offrono un viaggio gustativo nella tradizione marchigiana, consentendo ai visitatori di sperimentare la vera cucina locale in un ambiente accogliente e autentico. Indipendentemente dalle preferenze, questa città costiera italiana ha qualcosa da offrire a ogni appassionato di gastronomia. Se, ad esempio, amate il pesce, sappiate che ci sono buone notizie: esistono anche ristoranti non troppo cari!

Un utente di Facebook ha pubblicato, a tal proposito, uno scontrino che prevede mezzo litro di vino bianco, due primi di pesce, un tiramisù e due caffè. Il tutto per una spesa di 42,50 euro. È vero, il pasto non è completo (non ci sono né antipasti, né secondi), tuttavia, considerando che la ricevuta è del 24 agosto (alta stagione), il prezzo di 21,25 euro a persona è abbastanza vantaggioso per mangiare pesce.

