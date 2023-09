Montepulciano, mostra lo scontrino del distributore di benzina in zona: "Ci stanno impoverendo, per fare il pieno si spendono..."

Montepulciano, spunta su Facebook uno scontrino per mettere il pieno a un distributore di carburante: ecco quanto si spende per un pieno

Montepulciano è una cittadina incantevole situata nella regione della Toscana, in Italia, ed è famosa per la sua bellezza, la sua storia e il suo vino pregiato. Tuttavia, come molte destinazioni turistiche in Italia, può essere una località costosa. Una delle prime cose che i visitatori notano quando arrivano a Montepulciano è la sua architettura storica e affascinante. Le strade strette e acciottolate, i palazzi medievali ben conservati e le piazze pittoresche contribuiscono a creare un'atmosfera unica e romantica. Il punto culminante della città è la Piazza Grande, con la sua torre alta e i caffè all'aperto dove è possibile sorseggiare un bicchiere di Vino Nobile di Montepulciano.

Tuttavia, proprio il vino rappresenta uno dei motivi per cui Montepulciano può essere costosa per i visitatori. Esso è rinomato in tutto il mondo e viene prodotto in questa regione da secoli. Molti turisti non possono resistere a degustare i vini locali e a portare a casa una bottiglia o due come souvenir. Tuttavia, queste bevande, se di alta qualità, possono avere prezzi abbastanza elevati. Anche l'alloggio e il cibo a Montepulciano possono pesare sul portafoglio. La città offre una gamma di hotel di lusso, bed and breakfast e affittacamere, ma le tariffe possono aumentare durante la stagione turistica. I ristoranti locali servono cucina toscana autentica, ma i pasti nei luoghi più rinomati possono essere esosi.

Inoltre, Montepulciano è spesso frequentata da turisti, soprattutto durante i mesi estivi. Questa popolarità può portare a prezzi più alti sia per l'alloggio che per i servizi. Tuttavia, molti visitatori ritengono che l'esperienza di immergersi nella cultura e nella bellezza del posto valga il costo aggiuntivo. Se non si sta attenti a scegliere il distributore giusto, poi, anche il carburante può avere dei prezzi stellari.

Montepulciano, spunta lo scontrino di un pieno dal benzinaio: "Ecco quanto si spende"

Che gli aumenti dei prezzi stiano creando problemi a diverse famiglie italiane non è una novità. Su TikTok, Instagram e Facebook spuntano non solo scontrini a raffica, ma anche ricevute del passato che vengono confrontate con quelle di oggi finendo per creare sconforto nel consumatore. Il pezzo di carta che si mostra oggi con quest'articolo è recentissimo (la data di pubblicazione su Facebook è il 12 settembre). Esso fa riferimento al pieno di carburante fatto a Montepulciano da un utente.

Ebbene, in un noto distributore, per fare il pieno, l'uomo ha speso ben 100 euro. "Lo scontrino di oggi di un pieno di carburante. Ci stanno impoverendo sempre di più. Ogni giorno tutto aumenta", queste alcune delle parole sconfortate che accompagnano il post con la fotografia - purtroppo non insolita, dello scontrino.

