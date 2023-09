Bolzano, sul pullman compare la scritta più maleducata di sempre: "Dai che è venerdì e..."

Bolzano, invece dei soliti avvisi sul pullman appare una scritta maleducatissima: ecco cosa recita in maniera del tutto sconclusionata

Bolzano, situata nel cuore delle Alpi italiane, è una città unica che vanta una cultura e uno stile di vita peculiari che riflettono la sua posizione geografica e la sua storia. I suoi abitanti, noti anche come bolzanini, sono famosi per alcune caratteristiche distintive e abitudini che li contraddistinguono. Innanzitutto, sono spesso considerati gente cordiale e accogliente. La città è un importante crocevia per il turismo, con visitatori provenienti da tutto il mondo che si fermano per esplorare le bellezze naturali delle Dolomiti o per assaporare la cucina locale. I cittadini, dunque, sono soliti accogliere i turisti con un sorriso e un atteggiamento aperto, rendendo l'esperienza di chi arriva nel posto ancora più piacevole.

La lingua predominante a Bolzano è il tedesco, poiché la città è situata in una regione bilingue dell'Italia, dove l'italiano e il tedesco sono entrambe lingue ufficiali. Questo doppio retaggio culturale si riflette nelle abitudini quotidiane degli abitanti del luogo che spesso parlano entrambi gli idiomi fluentemente. La cucina dell'Alto Adige è un'altra parte fondamentale della vita qui. I bolzanini amano i piatti tradizionali dell'area, che includono specialità a base di carne come lo speck (un tipo di prosciutto affumicato), canederli (gnocchi di pane) e strudel di mele. Il vino è anche molto apprezzato, e molti cittadini del luogo coltivano la loro vigna o sono appassionati intenditori di vino.

Bolzano è famosa per il suo mercato, il Mercato delle Erbe (Bozner Markt in tedesco), che si tiene nel centro storico. Qui è possibile acquistare prodotti freschi locali, formaggi, salumi e altro ancora. È un punto di incontro per la comunità locale, e gli abitanti amano fare acquisti in questa sede per ottenere ingredienti freschi per le loro cucine. L'amore per la natura è un altro tratto distintivo dei bolzanini. La città è circondata da spettacolari montagne e foreste, e molti adorano trascorrere il loro tempo libero all'aria aperta. L'escursionismo, lo sci e le attività all'aperto sono parecchio popolari.

In breve, gli abitanti di Bolzano sono noti per la loro cordialità, la loro cultura bilingue, la passione per la cucina dell'Alto Adige e l'amore per la natura. Queste caratteristiche contribuiscono a creare un ambiente unico e affascinante in questa incantevole città alpina... Eppure, c'è qualche massima - tra loro diffusa e a cui qualcuno ha dedicato addirittura una canzone - che sembra essere leggermente maleducata. Tale detto è apparso scritto su di un pullman nella giornata di ieri (secondo la testimonianza della pagina Instagram @welcome_to_bolzano).

"Dai che è venerdì, D*o Ca*e! Fig* a nastro, D*o Por*o!", queste le parole 'scostumate' apparse sul mezzo di trasporto pubblico. Per quanto si possa accogliere l'inizio del weekend con entusiasmo (anche se ieri, in verità, era domenica), è un tantino esagerato che questo modo di dire ormai diffuso, venga scritto su un autobus.

