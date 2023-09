Si traveste da gorilla per spaventare i visitatori dello zoo: la loro reazione è divertentissima

Un uomo si traveste da gorilla per fare uno scherzo ai visitatori dello zoo: le reazioni dei turisti sono davvero esilaranti

Visitare uno zoo può essere un'esperienza affascinante e educativa, ma è importante riconoscere che può anche comportare alcuni rischi. Questi pericoli non riguardano solo gli animali presenti, ma anche il comportamento dei visitatori e l'ambiente stesso. In primo luogo, le bestie selvatiche, anche se in cattività, possono essere imprevedibili. Nonostante le precauzioni prese dai gestori dell'attività, esiste sempre la possibilità che una creatura possa comportarsi in modo aggressivo o inaspettato. Ciò può essere particolarmente vero se i visitatori si avvicinano troppo agli animali o li provocano, mettendo a rischio la propria sicurezza.

In secondo luogo, gli zoo spesso ospitano specie di animali pericolosi, come grandi felini, elefanti o rettili velenosi. Anche se i recinti sono progettati per tenere gli animali separati dai visitatori, ci sono situazioni in cui possono verificarsi incidenti o guasti strutturali che mettono a rischio la vita delle persone. Terzo, i visitatori stessi possono rappresentare un pericolo, specialmente se non seguono le regole e le linee guida fornite dai responsabili. Questo può includere il lancio di oggetti negli habitat degli animali, l'attraversamento delle barriere di sicurezza o il tentativo di toccare o alimentare gli animali, comportamenti che possono portare a incidenti o lesioni.

Infine, il sovraffollamento può aumentare il rischio di incidenti. Durante i giorni di maggiore affluenza, gli zoo possono diventare molto affollati, rendendo difficile la sorveglianza dei visitatori e il mantenimento della sicurezza di tutti. Nonostante questi pericoli, ambienti simili di solito mettono in atto protocolli rigorosi per garantire la tranquillità dei turisti e degli animali. In alcuni casi, però, sono gli stessi gestori dello zoo che si divertono a fare scherzi irriverenti, come nel caso di questo video diventato inevitabilmente virale.

Zoo, un uomo si veste da gorilla e organizza uno scherzo per spaventare tutti: le reazioni della gente sono comicità pura

Un uomo, con la complicità di un altro, ha deciso di organizzare uno scherzo ai visitatori dello zoo. Così, si è armato di un costume da gorilla davvero suggestivo e veritiero e l'ha indossato. Dopodiché, si è posizionato all'interno di una gabbia vuota. Sicuramente, già dal modo di 'sostare' s'intuisce che si tratta di un esperto di scimmie perché ne ha emulato i movimenti in maniera perfetta. Intanto, il complice ha piazzato una telecamera per filmare le reazioni dei visitatori dello zoo e finto di volere un video con lo scimmione chiedendolo ai turisti.

Sempre il complice si è avvicinato al uomo-gorilla, dopodiché lo ha toccato attraverso la gabbia fino a farlo spazientire e farlo scappare via dalla gabbia. A quel punto la faccia delle persone è stata a dir poco esilarante vedendosi arrivare addosso l'animale dello zoo. L'esperimento è stato ripetuto più volte e in tutti i casi i volti dei visitatori sono buffissimi. Certo, immaginate che paura vedere uno scimmione in procinto di attaccarvi!

