Esamina una casa da cima a fondo per affittarla, ma qualcosa va storto: apre l'armadio e trova...

Un uomo pronto ad affittare casa va a visitarne una, ma trova qualcosa di spiazzante all'interno di un armadio: ecco di cosa si tratta

Dal momento che il lavoro tiene sempre tutti molto impegnati, non c'è quasi mai il tempo - quando si cerca una casa - di trovarne varie per poter prendere una decisione finale avendo un'ampia scelta. Proprio per questa ragione esistono gli agenti immobiliari sempre pronti ad aiutare le persone bisognose di una mano nell'accaparrarsi un posto in cui vivere. In generale sarebbe sempre meglio rivolgersi a queste figure per evitare che accada quello che è successo a un TikToker noto come @sprawler sul social cinese. Quest'ultimo ha fatto un tour in solitaria di un'abitazione: non ha trovato dimora, ma qualche altra cosa sì... Precisamente nell'armadio.

Ciò che ha caratterizzato la visita del content creator è stato ripreso da una telecamera e postato su TikTok in un video diventato inevitabilmente virale: sì, perché ciò che gli è capitato è successo anche ad altri. Ma di cosa si tratta? Ebbene, l'uomo si è ritrovato una donna nell'armadio mentre esaminava da cima a fondo l'appartamento che avrebbe voluto prendere in affitto! Ovviamente la signora non era la proprietaria effettiva della casa, bensì una nomade che ha ben pensato di sistemarsi nella dimora in questione per restarci fino a data da destinarsi. Il filmato, così ha dato luogo a una serie infinita di commenti sotto di esso.

Casa in affitto, trova una nomade nell'armadio: la sua reazione non è quella che vi aspettereste

Ci sono dei giorni indimenticabili nella vita di un uomo: il matrimonio, la nascita di un figlio, il primo contratto di lavoro sono solo alcuni di essi. Ebbene, il giorno indimenticabile per la donna della nostra storia è proprio quello in cui è stata smascherata dal ragazzo che stava facendo l'home tour. "Stavo visitando una casa da affittare, quando ho trovato una donna nell'armadio" recita la scritta in sovra-impressione al video. In esso si vede @sprawler che esamina soggiorno, cucina e bagno, fino ad arrivare alla camera da letto. Proprio qui ha aperto l'armadio e trovato una signora accovacciata e nascosta.

Secondo alcuni, il creator è l'uomo più tranquillo del mondo dato che non si è spaventato affatto dal vedere la donna nell'armadio e anzi le ha chiesto scusa, prima di domandarle: "Sei accovacciata?" e ricevere un flebile "sì" come risposta. "Devi uscire, mi sa", le parole di @sprawler che comunque si è mostrato gentile, ma non ha ottenuto l'affitto della casa. Il web ha elogiato il comportamento del TikToker che non ha fatto troppe moine lì per lì. "Anche se faccio l'agente immobiliare, vedendo una donna nell'armadio mi sarei spaventato, avrei urlato e me ne sarei andato di corsa a chiamare qualcuno", scrive un utente in un commento.

Qualcun altro anche sottolinea la calma dell'uomo e il fatto che si sarebbe aspettato urla da parte di entrambi i protagonisti del video. In tanti, comunque, hanno condiviso le loro personali esperienze con gli squatter, senzatetto che 'invadono' dimore inutilizzate. Anche loro, come tutti gli altri, hanno dei diritti, che possa piacere o meno.

