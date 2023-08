Napoli, va al bar e mostra lo scontrino: "Mi hanno derubato! Quanto ho speso per un tè e una Coca-Cola"

Napoli, un uomo si siede al bar con suo figlio, prende un tè con granita e una Coca-Cola: ecco la spesa per le due bevande

Napoli è una città affascinante e un luogo di grande importanza culturale e storica in Italia. Oltre alle sue meraviglie storiche, artistiche e paesaggistiche, è anche famosa per le sue delizie culinarie uniche e saporite. Non si può parlare del capoluogo campano senza menzionare la pizza. È qui che è nato questo cibo meraviglioso, legger, morbido e dal cornicione gonfio. Luoghi storici come Da Michele o Sorbillo offrono alcune delle migliori pizze al mondo, con ingredienti freschi come la mozzarella di bufala e il pomodoro San Marzano.

La città di Napoli è rinomata anche per i suoi dolci, e due dei più famosi sono la sfogliatella e la pastiera. La sfogliatella è una pasta sfoglia ripiena di ricotta dolce o crema di semola, mentre la pastiera è una torta tipica della Pasqua preparata con grano cotto, ricotta, canditi e arancia. Entrambi sono prelibatezze che non si possono perdere. La frittura napoletana è altrettanto celebre per la sua varietà e saporosità. Si può trovare quella di pesce fresco con calamari, gamberi e alici, oltre a quella di pasta (negli stessi luoghi in cui gustare la pizza a portafoglio o il panzarotto), ripiena di prosciutto, mozzarella e pomodoro.

Gli spaghetti alla puttanesca sono un altro piatto tipico della cucina napoletana, caratterizzato da una salsa robusta fatta con pomodori, olive, capperi, aglio e peperoncino. È una delizia piccante e saporita che riflette l'anima vivace della città. Il caffè di Napoli, poi è famoso in tutto il mondo. Non c'è niente di meglio che gustare un espresso o un cappuccino in uno dei caffè storici, magari accompagnato da un cornetto (croissant) o una sfogliatella. E proprio in un bar si è recato un utente di TikTok che ha successivamente mostrato uno scontrino choc. Ecco quanto ha speso.

Napoli, va al bar con il figlio in via Epomeo e pubblica lo scontrino: "Mi hanno derubato"

In sintesi, Napoli è una città che affonda le radici nella tradizione culinaria italiana. Esplorare le sue attrazioni culinarie è un viaggio gustativo indimenticabile che permette di assaporare alcuni dei piatti e dei sapori più autentici d'Italia. Tuttavia, a volte, ci si può recare al bar anche solo per rinfrescarsi con qualche bevanda di quelle 'commerciali'. È proprio ciò che ha fatto @scugnizzodoc, recandosi in via Epomeo dove, al tavolino, ha consumato con suo figlio un tè con granita e una Coca-Cola. Lo scontrino per i due prodotti, però, si è meritato un filmato su TikTok.

"8 euro di scontrino, ho preso un tè con un goccio di granita e una Coca-Cola. Ho pagato 3,50 euro la Coca-Cola e 4,50 euro il tè con la granita. Sono in via Epomeo. Ci tornerò anche la prossima volta, consapevole, ma 8 euro è un po' troppo, no? Voi che ne pensate?", domanda l'utente del web scrivendo in sovra-impressione al video: "Mi hanno derubato" e "Vi sembra un prezzo ragionevole?". Sotto il pubblico social è letteralmente spaccato tra chi crede che sia giusto così (viene pagata anche la zona - è pur sempre Napoli, malgrado non sia centro città) e chi, invece, ritiene che la spesa sia stata eccessiva.

