Sicilia, TikToker avverte: "Non andate in questo luogo! Spopola sui social, ma è molto pericoloso"

Sicilia, una TikToker avverte sulla pericolosità di un luogo che spopola sui social: non dovrebbe andarci nessuno, ecco perché

La Sicilia è una terra straordinaria e affascinante che offre una vasta gamma di attrazioni per i visitatori. Questa isola italiana, situata nel cuore del Mediterraneo, è ricca di storia, cultura, bellezze naturali e prelibatezze culinarie. La sua capitale, Palermo, sfoggia una miscela unica di stili architettonici, testimonianza dei vari popoli che hanno dominato la regione nel corso dei secoli. Il Palazzo dei Normanni con la Cappella Palatina e il Mercato di Ballarò sono solo alcune delle bellezze da non perdere. Inoltre, chi vi si reca deve gustare per forza la cucina sicula in uno dei vivaci mercati alimentari che si trovano qui.

Taormina, situata sulla costa orientale dell'isola, è famosa per il suo teatro greco ben conservato con una vista mozzafiato sul mare. Inoltre, nelle vicinanze si può visitare l'Etna, il vulcano attivo più grande d'Europa. Escursioni offrono un'opportunità unica per esplorare il paesaggio vulcanico e ammirare le spettacolari eruzioni. Altro luogo imperdibile in un viaggio in Sicilia è la Valle dei Templi ad Agrigento: questo sito archeologico è un patrimonio mondiale dell'UNESCO e ospita alcuni dei templi greci meglio conservati al di fuori della Grecia stessa. Ammirare i maestosi templi di Concordia, Hera e di altri dei dell'antichità in un contesto panoramico mozzafiato è un'esperienza unica.

C'è poi Siracusa, una città che mescola storia e bellezze naturali. Ortigia, il suo centro storico, è un'isola pittoresca con strade strette e caffè affacciati sul mare. La zona ospita anche il Teatro Greco, dove spettacoli e rappresentazioni sono ancora tenuti oggi. Spostandosi dalla costa ci sono, infine, le Isole Eolie, un arcipelago vulcanico, paradiso per gli amanti del mare e della natura. Ogni isola ha la sua personalità unica, ma tutte offrono paesaggi spettacolari, acque cristalline e la possibilità di fare escursioni o rilassarsi in spiagge appartate. Oltre a tutto ciò la Sicilia è famosa per la sua cucina, che include prelibatezze come la pasta alla norma, la granita, la cassata siciliana, il cannolo e il pesce fresco. Eppure non è tutto oro quello che luccica: anche in questa terra tanto bella ci sono dei luoghi pericolosi.

Sicilia, c'è un posto dove non dovreste andare: la testimonianza di una TikToker

La TikToker Gabri K, nota come @whereyouneedtobe sul social cinese, parlando della Sicilia ha raccontato in un recente video: "Questo luogo che sta spopolando sui social in realtà è davvero pericoloso. Siamo in Sicilia a nemmeno 2 ore di macchina da Palermo. Quelle che dall'alto possono sembrare delle bellissime scale a picco sul mare in realtà nascondono molto di più. Primo: una volta parcheggiato, la strada per arrivare non è proprio circondata da fiorellini e cascate e prevede di passare tra un sasso e un dirupo reggendosi solo ai rami degli alberi".

@whereyouneedtobe ⚠️Luogo virale sui social ma pericoloso ➡️ Disclaimer: Quando sono andata io, inizio giugno, avevo deciso di vistarlo perche ammaliata dalle bellissime riprese con il drone. Ma una volta arrivata la delusione è stata tanta✋🏼 La mia paura è che più persone ci andranno e più la roccia e il terreno cederà pian piano fino a creare ancora più crepe di quante ce ne siano già. 🩵 Seguitemi per altri S-Consigli di Viaggio 🥹 #sicily #travel #italy #viral ♬ Car's Outside - James Arthur

E continua: "Secondo: una volta arrivati in cima, la condizione delle scale non è proprio delle migliori. C'è un bel buco. Ho i brividi, ho l'ansia. Ma non è finita, ragazzi. Perché nella Baia San Cataldo, dove siamo ora, c'è il divieto di balneazione per motivi legati all'inquinamento quindi voglio fare de-influencing di alcuni luoghi. Per quanto siano belli, dovremmo evitare di andarci per non rovinarli ancora di più".

LEGGI ANCHE: Taranto, mancano le colonnine per la ricarica: la soluzione di questo automobilista è geniale