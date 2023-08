Compagnia aerea istituisce una zona a bordo "inaccessibile ai bambini": i dettagli

Una compagnia aerea operante in Europa ha lanciato un'iniziativa divisiva: a bordo dei propri velivoli ci sarà una zona dove non potranno accedere i bambini. Qualcuno ha applaudito, altri l'hanno trovata eccessiva. Ecco i dettagli.

Se escludiamo il 2020 e il 2021, durante i quali poche persone hanno viaggiato, molti di noi prendono l'aereo almeno una volta l'anno. Chi si è trasferito per studio o per lavoro, spesso, vola diverse volte nel giro di 12 mesi. Una cosa che mette praticaamente tutti d'accordo è la ricerca di tranquillità quando si è a bordo. Ognuno di noi vorrebbe che l'aereo partisse in orario e atterrasse altrettanto puntuale e che, in generale, non ci siano problemi di nessun tipo. Eppure, molto spesso, l'esperienza di volo viene rovinati: a volte la colpa è della compagnia che li opera, altre volte dei passeggeri.

Uno dei fastidi più comuni sono i rumori generati altre persone. Qualcuno ascolta la musica senza cuffie, altri parlano ad altissima voce con i propri compagni di viaggio. Un discorso a parte lo meritano i bambini: da quando hanno pochi mesi fino a 6-7 anni, il rischio che piangano per lunghi tratti del volo è concreto. Molti vorrebbero che a quest'età fosse loro preclusa la possibiltà di viaggiare, ma ovviamente non è un'ipotesi realizzabile. Una compagnia aerea ha trovato una soluzione 'a metà': istituire a bordo dei propri velivoli una zona riservata solo agli adulti, a cui i bambini non possono accedere.

La compagnia aerea e la zona 'vietata' ai bambini

La compagnia aerea in questione si chiama Corendon ed è olandese, per cui opera in molti paesi europei. A partire dal 3 novembre, a bordo dei propri voli ci sarà la zona 'solo adulti'. Il primo viaggio con questa particolare disposizione partirà da Amsterdam e arriverà a Curacao. I 102 posti inaccessibili ai bambini si troveranno nella parte anteriore dell'aereo: 93 sediolini 'standard' e nove con spazio 'extra large' per le gambe. Come esattamente sarà delimitata rispetto al resto dell'aeromobile? La compagnia aerea ha spiegato: "Tramite un muro e delle tendine, abbiamo creato un ambiente schermato che permetterà di godere di un volo rilasato e calmo".

La compagnia aerea olandese ha anche fatto sapere che l'età minima per prenotare questi posti è 16 anni. I posti standard partono da 45 euro, mentre quelli XL circa 90. "Abbiamo creato questa zona per i passeggeri senza bambini e per i viaggiatori che intendono lavorare in un ambiente silenzioso. Al contempo, questa zona ha dei vantaggi anche per i genitori con figli: non dovranno preoccuparsi di arrecare fastidio ai presenti". L'unico passaggio che non convince del comunicato della compagnia aerea è quello della 'tendina': "Non credo proprio che così si risolva il problema dei rumori", ha commentato un utente su Twitter. Altri si sono detti soddisfatti: "Finalmente! Io prenoterei volentieri un volo accessibile solo a chi ha almeno 12 anni".

