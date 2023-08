Puglia, TikToker consiglia la caletta più bella di tutte: "Un paradiso di acqua fresca e natura selvaggia in Salento"

Puglia, una TikToker mostra la caletta migliore per un bagno rinfrescante e perfetto: ecco dove si trova

La Puglia è una regione italiana che vanta una costa mozzafiato e numerose calette incantevoli. La sua posizione lungo il Mar Mediterraneo offre una varietà di panorami costieri, dalle spiagge sabbiose alle scogliere rocciose. Molte sono le calette belle del posto. Ad esempio c'è Cala Porto a Polignano a Mare, famosa per le sue acque cristalline e il suggestivo scenario delle grotte marine che circondano la zona. Famosissima anche la Baia dei Turchi ad Otranto, situata all'interno del Parco Naturale Regionale e circondata da una foresta di pini e da dune di sabbia (insomma, un'oasi di tranquillità con acque turchesi).

Cala delle Zagare a Mattinata è famosa per le sue scogliere bianche a picco sul mare, con grotte e insenature nascoste. È una delle perle del Gargano, nel nord della Puglia. E per rimanere sempre in zona, impossibile non citare Cala Bianca a Vieste, caratterizzata dalla sabbia bianca e dalle acque cristalline. È una destinazione ideale per gli amanti dello snorkeling. Sempre nel Gargano c'è Baia delle Zagare a Peschici, celebre per la sua spiaggia di ciottoli e le pareti rocciose scolpite dal vento. È un luogo suggestivo e romantico, spesso visitato per assistere a tramonti spettacolari.

Cala Paura a Polignano a Mare (nota per il ponte che la attraversa, offrendo una vista panoramica mozzafiato), Cala San Felice a Peschici (perfetta per chi cerca un rifugio dalla folla e desidera immergersi in un ambiente naturale incontaminato) e Cala Fetente a Porto Cesareo (ottima per gli amanti dello snorkeling e delle immersioni subacquee) completano le calette più note della Puglia, ma la regione offre innumerevoli altre destinazioni costiere meravigliose. Una di queste viene raccontata perfettamente in un video.

Puglia, "Vi svelo il luogo ideale per rigenerarsi dal caldo estivo": parola di TikToker

Una delle calette meno conosciute, ma più belle della Puglia è, secondo un video pubblicato dall'utente @andrea.pappacogli, Cala dell'Acquaviva. "Cala dell'Acquaviva è una spettacolare insenatura situata in Salento e caratterizzata da acqua fresca e natura selvaggia. Un luogo ideale in cui rigenerarsi dal caldo estivo. Trasparenza, condizione termica e fondale roccioso dipendono dall'afflusso continuo della gelida acqua che da qui si riversa in mare", viene spiegato nel bellissimo filmato.

La Cala dell'Acquaviva è uno dei tesori nascosti della Puglia, una caletta incontaminata situata lungo la costa del Salento, nella provincia di Lecce. Questa incantevole baia è spesso descritta come un paradiso naturale, con le sue acque cristalline, le scogliere calcaree e la vegetazione rigogliosa che la circonda. Ciò che rende la Cala dell'Acquaviva così speciale e la sua bellezza naturale intatta. Le acque qui sono di un blu intenso, trasparenti e invitanti, perfette per il nuoto e lo snorkeling. La baia è circondata da alte pareti di roccia calcarea, che creano un ambiente riparato e selvaggio.

Gli amanti della natura apprezzano qui anche la vegetazione che si estende fino al mare. Per raggiungere la Cala dell'Acquaviva, spesso si deve fare una breve escursione a piedi attraverso una riserva naturale o seguire un sentiero costiero. Questo contribuisce a mantenere la baia relativamente tranquilla e poco affollata, preservando la sua atmosfera serena e incontaminata.

