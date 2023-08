Relazione a distanza, donna costringe il partner a firmare un 'contratto': "Posso denunciarlo se non lo rispetti"

Esiste qualcuno che crede alle relazioni a distanza? A quanto pare sì. Una donna ha praticamente costretto il suo partner e firmare un accordo scritto con valenza legale, che le pemette di "denunciarlo" se qualcosa dovesse andar storto.

In pochi credono davvero nelle relazioni a distanza. Una circostanza di questo tipo è accettabile solo se la coppia è insieme da tanto tempo e, a un certo punto, uno dei due è costretto a trasferirsi. Se si tratta di pochi mesi, diventa ancora possibile stringere i denti, ma se il trasferimento è a tempo indeterminato, è il caso di iniziare a dirsi addio. Una relazione funziona solo quando due persone si vedono almeno quattro o cinque volte al mese. La tecnologia accorcia le distanze, ma è una toppa che dura per poco tempo.

Una TikToker, Devon Motley, ha fatto parlare di sé per via di un controverso accordo trovato con il fidanzato, Geren. Le strade della coppia, presto, si separeranno, nel senso che uno dei due (non è chiaro chi) dovrà trasferirsi. I due vivono nello stato americano del Texas, ma non vogliono mandare in fumo quanto costruito negli scorsi anni. Per questo, la tiktoker ha fatto firmare al suo fidanzato (ed ha firmato a sua volta) un contratto legale affinché la loro relazione a distanza possa funzionare. I termini dell'accordo, però, non convincono, dato che le parti in causa possono arrivare a denunciarsi qualora la fiducia venisse meno.

La tiktoker e la relazione a distanza

Come prevedibile, al primo posto c'è il tradimento. Per tradimento non si intende soltanto andare a letto con una persona dell'altro sesso, ma anche "fare riferimenti espliciti verso un'altra persona, con lo scopo di consumare". Non solo: è vietato ignorare l'altro e parlarne male. Ogni offesa verso il partner verrà considerata in base alla sua gravità. Ancora più clamoroso il fatto che la tiktoker abbia messo in vendita il contratto firmato da lei e il fidanzato a 9.99$: chi lo acquista avrà una versione modificabile del .pdf.

Nel contratto, c'è anche scritto che devono "tenersi in continuo contatto" e condividere la posizione "24 ore su 24". Se il partner "vede" la chiamata dell'altro, è costretto/a a rispondere. L'unica buona notizia è che il contratto è valido fino al 1° gennaio 2024. Da quel giorno, verrà e meno e non è chiaro se ai due verrà la voglia di stipularne un altro. Le relazioni sentimentali si basano sulla fiducia. I casi sono due: o la coppia voleva far parlare di sé sui social o è formata da due individui estremamente insicuri. Se tra fidanzato e fidanzata c'è fiducia, c'è davvero bisogno di un accordo legale che potrebbe portare perfino alla denuncia per il mancato rispetto?

