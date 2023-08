Cina, tiktoker italo-cinese mostra i gusti di gelato più strani e quanto costano (molto)

Una nota tiktoker italo-cinese ha pubblicato un video relativo ai gusti di gelato più strani che si trovano solo in Cina. Alcuni di questi non li vedrete nemmeno nella gelateria italiana più fornita di tutte.

Quando parliamo di Cina, va fatta una premessa: è un'unica nazione, ma è anche poco meno estesa e al contempo più popolosa di tutti gli stati europei messi insieme. Va da sé che, proprio come nel Vecchio Continente, alcune tradizioni siano piuttosto diverse tra regione e regione. Pensiamo al cibo: nelle zone interne e montuose si mangia molto diversamente rispetto alle zone costiere. Non è un caso che, all'estero, molti negozi gestiti da cinesi specifichino la regione di appartenenza (cantonese e Sichuan sono le più comuni in Italia) e si limitino a preparare solo determinati piatti.

Attualmente in Cina si trova Liz Liang, tiktoker cinese che è nata e cresciuta in Italia, ma che di recente è tornata in pianta stabile nel paese dei suoi genitori. Quando era nel nostro paese, pubblicava spesso video di ricette cnesi e recensiva i ristoranti cinesi in Italia. Da quando è tornata ain Cina, mostra ai suoi tanti follower italiani pezzi di vita dalla sua città, Xi'an. In uno dei video recenti, ha parlato del gelato. Questo dolce sembra mettere d'accordo davvero tutto il mondo: è difficile trovare un paese mondiale dove non venga venduto. Chiaramente quello cinese è diverso da quello italiano per alcuni dettagli all'atto della preparazione e, soprattutto, per quanto riguarda gli ingredienti considerati 'normali'.

Cina, il gelato è diverso da quello italiano

La ragazza abita a Xi'an ed ha mostrato quella che sembra una delle gelaterie più famose della città. A inizio video, spiega che nel locale vengono serviti 'solo' otto gusti e che, di questi, cinque sono 'strani' agli occhi di un italiano. Per questo, li ha ordinati tutti. Poi il costo: "Non è per niente economico, essendo in Cina". 4 palline, infatti, arrivano a costare 6.20€ e come si vede dal video, non sono porzioni abbondanti: per 5 palline, la tiktoker ha sborsato circa 8€. Poi passa all'assaggio e mostra in ordine: riso glutinoso e fermentato, fiore di ciliegio, olio di peperoncino, tè matcha e anguria.

I più pignoli le fanno notare che il gusto anguria è piuttosto comune in Italia, ma va anche detto che i cocomeri coltivati in Asia sono leggermente diversi come sapore e consistenza rispetto a quelli che si trovano in Italia. A giudicare dalle sue parole, il 'peggiore' è stato quello all'olio piccante, che le è risultato anche salato e poco gradevole al palato. Essendo cresciuta in Italia, Liz è abituata al gelato nostrano, notoriamente molto dolce. In Cina si possono trovare sia gusti dolci che altri più tendenti al sapido. I prezzi di questa gelateria sono piuttosto alti, ma siamo certi che nella stessa città ne esitano altre più economiche.

