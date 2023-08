"Vi spiego come mi sono vendicata del mio ex traditore", la testimonianza di una TikToker è iconica

Una donna in un video di TikTok racconta di come abbia fatto a vendicarsi di un ex che non si è comportato affatto bene nei suoi confronti: ecco cos'ha fatto

La solidarietà femminile è sempre più una solida realtà. Infatti, le donne alle prese con uomini non sempre rispettosi hanno stabilito una serie di strategie per comunicare alle altre - ad esempio, se un papabile partner sia più o meno affidabile. Esistono gruppi Facebook e Telegram atti proprio a questo. Eppure a volte non bastano. Purtroppo, capita sempre più spesso che avvenga un tradimento maschile all'interno di una coppia. Come fare allora se si sorprende il proprio uomo con un'altra? Per qualcuno è cosa buona e giusta utilizzare i social e uscirsene - per così dire, col botto.

Così ha fatto la TiKToker @iknow_girl sul noto social cinese. Nel momento in cui ha capito che il proprio partner la stava tradendo, avrebbe dovuto partire per ben 9 settimane lungo tutta l'Europa. E cosa ha fatto allora? Mollare la presa su un tour organizzato alla perfezione e pagato profumatamente? Assolutamente no! Scopriamo dunque che cosa ha combinato per avere la propria vendetta.

"Mi sono vendicata di lui così", influencer mostra come ha reagito al fidanzato traditore

Nel momento in cui Bridget (@iknow_girl) ha scoperto il tradimento ha realizzato una serie di post-it per documentare la rottura andando lo stesso in viaggio. In varie foto che ritraggono il ragazzo con il volto sfocato, si vedono in primo piano dei bigliettini che raccontano la loro storia. Sembrerebbe qualcosa di romantico, invece è una master class per scaricare un uomo che ha trattato male una donna. Sui post-it c'erano scritte cose come: "Mi ha detto che mi amava dopo appena sei mesi" oppure "Lui ha sempre fatto cose per farmi sentire amata e apprezzata". Cosa c'è allora di geniale in tutto ciò? Procediamo con ordine.

Ebbene, la ragazza ha raccontato che il fidanzato nei viaggi con gli amici le metteva le corna, fingendo spudoratamente di tenere a lei. Così anche lei ha finto con i bigliettini romantici mettendo come firma sotto ognuno di questi un hashtag: "Lo so". L'idea è che il mondo intero sappia come il ragazzo sia un poco di buono e qualcuno che è stato in grado solo ed esclusivamente di farla soffrire. In vari video Bridget spiega anche come sia nata la storia 'd'amore' con l'uomo che l'ha tradita: i due si sono conosciuti sull'app di incontri Bumble e quando si sono visti per il primo appuntamento sono stati insieme per ben 8 ore. Già su questo avrebbe dovuto allarmarsi.

Invece così non è andata e anzi i due hanno preso a frequentarsi malgrado non vivessero nemmeno nello stesso stato. Così è arrivata l'approvazione delle reciproche famiglie e la convivenza. Poi è giunto un viaggio in Colombia con un amico che ha decretato l'inizio della fine della loro relazione con il tradimento (nascosto da lui che evitava in tutti i modi di farle prendere il cellulare in mano). Manca ancora da sapere come lei alla fine abbia incastrato lui, ma anche questo - probabilmente arriverà a breve.

