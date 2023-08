Piazza un avviso infame davanti al cancello di casa: "Attenti ai cani, vi mordono se..."

Mette un avviso cattivissimo davanti al cancello della propria abitazione per avvisare della presenza dei cani: cosa non deve mai fare chiunque passi di lì

I cartelli posti davanti ai cancelli per avvisare della presenza di un cane svolgono un ruolo importante nella comunicazione e nell'assicurare un ambiente sicuro e rispettoso per tutti. Questi avvisi, spesso accompagnati da immagini raffiguranti un cane, servono a fornire informazioni essenziali ai visitatori, ai passanti e ai vicini riguardo alla presenza di un animale domestico nel cortile o nella proprietà. Ma perché sono così rilevanti? Innanzitutto, svolgono un ruolo fondamentale per la sicurezza. Un messaggio che comunica della presenza di un amico a quattro zampe consente alle persone di essere consapevoli della situazione e di adottare precauzioni adeguate.

Tutto ciò è particolarmente importante per coloro che potrebbero avere timore dei cani o che potrebbero avere allergie. L'avviso anticipato consente loro di decidere come affrontare la situazione, garantendo un'interazione senza problemi. Inoltre, i cartelli servono a fornire indicazioni agli altri proprietari di animali. Quando le persone sono a conoscenza della presenza di un cane in una determinata area, possono prendere le necessarie misure di cautela per evitare eventuali conflitti tra il proprio e quello oltre il cancello.

I cartelli sono anche un modo per dimostrare rispetto verso gli altri. Comunicare la presenza di un cane attraverso un avviso del genere fa capire che il proprietario è consapevole dell'impatto che l'animale può avere sugli altri e desidera fare la sua parte per garantire una convivenza armoniosa. Questa considerazione per gli altri abitanti della zona contribuisce a creare un senso di comunità e di comprensione reciproca. In aggiunta, i cartelli possono essere utili per le persone che forniscono servizi, come postini o corrieri. Essi possono essere informati della presenza di un cane in modo da poter prendere le precauzioni necessarie durante le consegne, riducendo il rischio di situazioni indesiderate.

"Attenti ai cani, vi mordono se...": le condizioni di questo cartello sono agghiaccianti

In sintesi, i cartelli posti davanti ai cancelli per avvisare della presenza di un cane svolgono un ruolo chiave nella comunicazione e nella promozione di un ambiente sicuro, rispettoso e armonioso. Questi cartelli non solo forniscono informazioni importanti, ma dimostrano anche una considerazione per il benessere e la tranquillità degli altri. La scelta di utilizzare questi cartelli è un segno di consapevolezza e di impegno per una convivenza positiva tra persone e animali. Insomma, informare non è affatto sbagliato. A volte sono divertenti però le modalità o i criteri con cui ciò avviene.

Ad esempio, qualcuno - segnalato dalla pagina Instagram @cartellidivertenti, ha aggiunto un avviso cattivissimo davanti alla porta di casa che impone della condizioni per non essere morsi dai cani: "Attenzione, quest'area è difesa da cani da guardia addestrati. Non avvicinarsi, non entrare, non cantare 'Bella ciao'". Se i primi due criteri sono 'normali', l'ultimo è decisamente bizzarro.

