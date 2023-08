È questo il negozio più scomodo al mondo? Si trova sospeso a 210 metri d'altezza: ecco dove

Il mondo è pieno di stranezze. Sul nostro pianeta, infatti, esiste anche un negozio letteralmente sospeso nel vuoto, a 210 metri d'altezza. Ecco dove si trova e cosa vende.

Quante volte ci siamo lamentati di un negozio o di un ristorante scomodo e difficile da raggiungere? L'Italia è piena di piccoli comuni raggiungibili solo dopo alcune ore di automobile dalle grandi città. Spesso, però, ne vale la pena: in questi luoghi ci sono viste mozzafiato, aria pulita e tranquillità, mentre quello che non c'è è il caos dei grandi centri. Un luogo diventa automaticamente più bello se è difficile da raggiungere? Di certo, il negozio più scomodo del mondo ha il suo fascino, sebbene in pochissimi si sognerebbero di raggiungerlo.

In primis perché è una sorta di comodità esclusiva per gli scalatori e gli arrampicatori. Il negozio, infatti, si trova nel Parco Nazionale Geologico di Shiniuzhai nella provincia dell'Hunan, in Cina. Si trova a 120 metri d'altezza rispetto alla terraferma e, soprattutto, è posizonato letteralmente su una parete di roccia, che viene visitata solo da persone attrezzate allo scopo. Nella piccolissima attività commerciale, si vendono snack e oggetti di varia natura per gli scalatori che 'sfidano' le ripidissime pareti del parco cinese. Si sa: le cose rare hanno un certo fascino, ma questo negozio viene visitato esclusivamente da persone coraggiose e volenterose.

Il negozio più scomodo al mondo

La sua esistenza è stata resa nota dall'account 'Science girl' su Twitter (o forse dovremmo dire X?). La ragazza spiega: "Nel negozio si vendono snack, bevande e oggetti per sostenere gli scalatori durante la salita". Come viene rifornito il negozio più scomodo al mondo? "Chi ci lavora usa le zipline, al fine di rendere l'esperienza di acquisto unica". Sicuramente bere una tazza di tè o sgranocchiare delle patatine quando si è sospesi nel vuoto è un'esperienza particolare. Anche perché è rarissimo che le pareti per l'arrampicamento in altre parti del mondo abbiano negozi simili.

Come prevedibile, il post ha generato diversi commenti memorabili. Molti si chiedono quanto vengano pagati i lavoratori del negozio, dato che raggiungerlo ogni giorno non è una... passeggiata. "Vi immaginate se, dopo essere arrivato, un dipendente si accorge di essersi dimenticato qualcosa?". Non è chiaro quanto vengano pagate le persone che lavorano all'interno di questa struttura. C'è anche da domandarsi se nella stagione delle piogge e dei tifoni, la struttura venga rimossa oppure se venga lasciata in balia degli agenti atmosferici. Una persona che lo ha visitato, nei commenti al post Twitter, scrive che "tutto è molto caro, i prezzi sono dalle 3 alle 5 volte più alti del normale". Chi l'avrebbe mai detto?

LEGGI ANCHE: Salento, davanti al negozio compare un cartello surreale in dialetto: "Chiuso per..."